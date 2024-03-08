الطلب من كبار المستهلكين يدفع أسعار النفط للارتفاع

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ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، مدفوعة بنمو الطلب في الولايات المتحدة والصين، أكبر مستهلكين للنفط في العالم، تزامنًا مع إعطاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إشارة إيجابية بشأن إمكانية خفض أسعار الفائدة.





تحركات أسعار النفط



انخفاض مخزونات البنزين في أمريكا



ارتفاع واردات النفط في الصين



صعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.7 بالمئة أو 58 سنتًا إلى 83.54 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:00 بتوقيت جرينتش، فيما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.9 بالمئة أو 69 سنتًا إلى 79.62 دولار.ولكن عقود الخامين انخفضت قليلاً منذ بداية الأسبوع، إذ هبط برنت 0.1 بالمئة والخام الأمريكي 0.5 بالمئة.وأظهرت بيانات صادرة عن إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة انخفضت بواقع 4.5 مليون برميل الأسبوع الماضي، كما هبطت مخزونات نواتج التقطير 4.1 مليون برميل.وانخفض كلاهما بأكثر من المتوقع، بما يعكس قوة الطلب.وقالت "إيه.إن.زد" للأبحاث في مذكرة: "مع اقتراب موسم القيادة في الولايات المتحدة، قد تشهد السوق شحًا أكبر في الأسابيع المقبلة".وفي الصين، ارتفعت واردات النفط الخام 5.1 بالمئة في أول شهرين من عام 2024 مقارنة بالعام السابق.وزاد استهلاك الوقود في الهند بنسبة 5.7 بالمئة على أساس سنوي في فبراير، وسط نشاط قوي للمصانع في ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم.وقالت "كابيتال إيكونوميكس" للأبحاث في مذكرة إنه بعد احتساب اليوم الإضافي في فبراير هذا العام، تكون واردات النفط الخام في الصين قد ارتفعت 3.3 بالمئة على أساس سنوي، وهو ما يتماشى مع توقعات زيادة الطلب لهذا العام.وأضافت: "لكن هذا النمو سيكون أقل بكثير مقارنة بعام 2023، عندما أدى إلغاء قيود صفر-كوفيد لمكافحة الجائحة إلى زيادة نشاط النقل والسفر".وتلقت أسعار النفط دعمًا إضافيًا من تصريح رئيس المركزي الأمريكي جيروم باول، الخميس، بأن البنك "ليس بعيدًا" عن بناء ثقة كافية بأن التضخم يتراجع، وذلك تمهيدًا للبدء في خفض أسعار الفائدة.