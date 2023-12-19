الثلاثاء، 06 جمادى الثانية 1445 ، 19 ديسمبر 2023

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أسعار النفط تواصل ارتفاعها

ارتفاع أسعار النفط
ارتفاع أسعار النفط
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ارتفعت أسعار النفط يوم الثلاثاء لتواصل مكاسبها التي حققتها في الجلسة السابقة، إذ أدت هجمات شنها الحوثيون المتحالفون مع إيران في اليمن على سفن في البحر الأحمر إلى تعطيل التجارة البحرية وأجبرت الشركات على تغيير مسار السفن.اضافة اعلان

أسعار خام برنت

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 17 سنتًا بما يعادل 0.2 بالمئة إلى 78.12 دولار للبرميل بحلول الساعة 0112 بتوقيت جرينتش.
وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لأقرب شهر استحقاق، والتي ينتهي أجلها يوم الثلاثاء، 14 سنتًا إلى 72.61 دولار للبرميل.
وارتفع عقد الشهر الثاني الأكثر نشاطًا تسعة سنتات، أو 0.1 بالمئة، إلى 72.91 دولار.
وارتفع الخامان القياسيان أكثر من واحد بالمئة يوم الاثنين بفعل مخاوف من تحويل شركات الشحن السفن بعيدًا عن البحر الأحمر.

هجمات البحر الأحمر

وأوقفت شركة النفط الكبرى (بي.بي) مؤقتا جميع عمليات النقل عبر البحر الأحمر، وقالت مجموعة ناقلات النفط (فرونت لاين) يوم الاثنين إن سفنها ستتجنب المرور عبر الممر المائي، في مؤشر على أن الأزمة تتسع لتشمل شحنات الطاقة.
ويمر نحو 15% من حركة الشحن العالمية عبر قناة السويس، مما يوفر أقصر طريق شحن بين أوروبا وآسيا.
ودفعت الهجمات على السفن الولايات المتحدة وحلفاءها إلى مناقشة تشكيل قوة عمل لحماية طرق البحر الأحمر، وهي خطوة حذرت طهران، العدو اللدود للولايات المتحدة وإسرائيل، من أنها ستكون خاطئة.

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