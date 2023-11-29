ارتفاع كبير في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 216 ريالاً

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تقدم صحيفة “تواصل” الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الأربعاء 29 من نوفمبر، حيث شهدت ارتفاعًا كبيرًا في معظم الأسعار. اضافة اعلان





عيار 24 يسجل 246.55 ريال





عيار 21 يُسجل 215.73 ريال





أسعار الذهب اليوم في المملكة





أوقية الذهب تسجل 8,242.79 ريال





أسعار الذهب أمس في المملكة





أوقية الذهب تسجل 8,123.43 ريال



وسجل عيار 24 نحو 246.55 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 225.84 ريال.وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 215.73 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 184.91ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 144.23 ريال.الذهب عيار 24 246.55الذهب عيار 22 225.84الذهب عيار 21 215.73الذهب عيار 18 184.91الذهب عيار 14 144.23وقد وبلغ سعر أوقية الذهب 8,242.79 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 256,412 ريال.الذهب عيار 24 242.98الذهب عيار 22 222.57الذهب عيار 21 212.60الذهب عيار 18 182.23الذهب عيار 14 142.14وقد وبلغ سعر أوقية الذهب 8,123.43 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 252,699.20 ريال.