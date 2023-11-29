الأربعاء، 15 جمادى الأولى 1445 ، 29 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

ارتفاع كبير في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 216 ريالاً

اسعار الذهب2
أسعار الذهب اليوم الأربعاء
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تقدم صحيفة “تواصل” الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الأربعاء 29 من نوفمبر، حيث شهدت ارتفاعًا كبيرًا في معظم الأسعار.اضافة اعلان


عيار 24 يسجل 246.55 ريال

وسجل عيار 24 نحو 246.55 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 225.84 ريال.


عيار 21 يُسجل 215.73 ريال

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 215.73 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 184.91ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 144.23 ريال.


أسعار الذهب اليوم في المملكة   

الذهب عيار  24           246.55         
الذهب عيار  22           225.84         
الذهب عيار  21           215.73         
الذهب عيار  18           184.91         
الذهب عيار  14           144.23         


أوقية الذهب تسجل 8,242.79 ريال

وقد وبلغ سعر أوقية الذهب 8,242.79 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 256,412 ريال.


 أسعار الذهب أمس في المملكة

الذهب عيار  24           242.98         
الذهب عيار  22           222.57         
الذهب عيار  21           212.60         
الذهب عيار  18           182.23         
الذهب عيار  14           142.14         


أوقية الذهب تسجل 8,123.43 ريال

وقد وبلغ سعر أوقية الذهب 8,123.43 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 252,699.20 ريال.

اقرأ أيضا

قمة العقار
9:39 ص الأربعاء، 29 نوفمبر 2023

بعد الإعلان عن استضافة الرياض لها..10 معلومات تهمك عن القمة العالمية لقادة العقار

الاقتصاد السعودي
9:22 ص الأربعاء، 29 نوفمبر 2023

تقرير رسمي: نمو الاقتصاد السعودي سينتعش في 2024

اسعار النفط
7:52 ص الأربعاء، 29 نوفمبر 2023

توقعات خفض الإمداد تقفز بأسعار النفط.. وبرنت فوق 82 دولارًا

فرص استثمارية في جازان
7:38 ص الأربعاء، 29 نوفمبر 2023

عقود استثمارية بـ 2.6 مليار ريال.. 5 آلاف فرصة استثمارية في جازان

اقرأ أيضا

27.7 % تراجعا في حجم التمويل العقاري للأفراد خلال أكتوبر الماضي

سوق الأسهم يرتفع 20.18 نقطة.. بعد ارتفاع أسعار 108 شركة

بمعدل 29 وحدة يوميا.. 74% من الشقق المباعة في هذه المناطق

عاجل.. بشرى من الخطوط السعودية بشأن الرحلات الداخلية بالمملكة وأسعار التذاكر

"إنفاذ" يسند 40 مزادًا لبيع 240 عقارًا في 10 مناطق

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

أسعار الذهب 10:01 ص الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

ارتفاع طفيف في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 24 يسجل 243 ريالاً

اسعار الذهب 7 5:19 م الجمعة، 24 نوفمبر 2023

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة.. وعيار 21 يسجل 211 ريالاً

اسعار الذهب 4 10:14 ص الخميس، 23 نوفمبر 2023

تراجع طفيف في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 24 يسجل 241 ريالاً

اسعار الذهب2 10:06 ص الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الأربعاء.. وعيار 21 يسجل 211 ريالاً

اقرأ أيضا

ولي العهد
11:57 ص الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

برعاية ولي العهد.. منتدى جازان للاستثمار ينطلق غدًا

ارامكو السعودية
11:28 ص الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

أرامكو تتفوق على "أبل" و"جوجل" في الربحية عام 2023

بنك التنمية الاجتماعية
11:18 ص الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

عاجل.. شروط الحصول على تمويل السيارات من بنك التنمية الاجتماعية

أسعار العملات الريال
11:00 ص الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

أسعار العملات اليوم الثلاثاء.. اليورو يسجل 4.10 ريال

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

الاستقالة من العمل
10:05 ص الأربعاء، 29 نوفمبر 2023

عاجل.. 30 ألف ريال والسجن 3 أشهر عقوبة هذه الجريمة المخلة بالشرف أثناء العمل

قمة العقار
9:39 ص الأربعاء، 29 نوفمبر 2023

بعد الإعلان عن استضافة الرياض لها..10 معلومات تهمك عن القمة العالمية لقادة العقار

الاقتصاد السعودي
9:22 ص الأربعاء، 29 نوفمبر 2023

تقرير رسمي: نمو الاقتصاد السعودي سينتعش في 2024

اكسبو
9:09 ص الأربعاء، 29 نوفمبر 2023

عاجل.. فرحة المواطنين بفوز المملكة بـ "إكسبو 2030" تكتسح تويتر

الضمان الاجتماعي المطور
8:03 ص الأربعاء، 29 نوفمبر 2023

عاجل.. موعد صرف الضمان الاجتماعي بعد تبكيره.. استعلم عن أهليتك

ضباب كثيف
7:23 ص الأربعاء، 29 نوفمبر 2023

عاجل.. "الأرصاد" يحذر من ضباب على الرياض ومعظم مناطق المملكة