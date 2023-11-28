ارتفاع طفيف في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 24 يسجل 243 ريالاً

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تقدم صحيفة “تواصل” الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء 28 من نوفمبر، حيث شهدت ارتفاعًا طفيفًا في معظم الأسعار. اضافة اعلان





عيار 24 يسجل 242.98 ريال





عيار 21 يُسجل 212.60 ريال





أسعار الذهب اليوم في المملكة





أسعار الذهب أمس في المملكة





أوقية الذهب تسجل 8,113.07 ريال



وسجل عيار 24 نحو 242.98 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 222.57 ريال.وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 212.60 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 182.23 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 142.14 ريال.الذهب عيار 24 242.98الذهب عيار 22 222.57الذهب عيار 21 212.60الذهب عيار 18 182.23الذهب عيار 14 142.14وقد بلغ سعر أوقية الذهب 8,123.43 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 252,699.20 ريال.الذهب عيار 24 242.67الذهب عيار 22 222.29الذهب عيار 21 212.34الذهب عيار 18 182.01الذهب عيار 14 141.96وقد بلغ سعر أوقية الذهب 8,113.07 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 252,376.80 ريال.