الجمعة، 10 جمادى الأولى 1445 ، 24 نوفمبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة.. وعيار 21 يسجل 211 ريالاً

اسعار الذهب 7
اسعار الذهب اليوم الجمعة
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تقدم صحيفة “تواصل” الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الجمعة 24 من نوفمبر، حيث شهدت ارتفاعًا طفيفًا في معظم الأسعار.اضافة اعلان


عيار 24 يسجل 240.65 ريال

وسجل عيار 24 نحو 240.65 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 220.43 ريال.


عيار 21 يُسجل 210.57 ريال

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 210.57 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 180.49 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 140.78 ريال.


أسعار الذهب اليوم في المملكة

الذهب عيار  24           240.65         
الذهب عيار  22           220.43         
الذهب عيار  21           210.57         
الذهب عيار  18           180.49         
الذهب عيار  14           140.78         


أوقية الذهب تسجل 8,042.19 ريال

وقد بلغ سعر أوقية الذهب 8,042.19 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 250,172 ريال.


 أسعار الذهب أمس في المملكة

الذهب عيار  24           240.55         
الذهب عيار  22           220.34         
الذهب عيار  21           210.48         
الذهب عيار  18           180.41         
الذهب عيار  14           140.72         


أوقية الذهب تسجل 8,042.19 ريال

وقد بلغ سعر أوقية الذهب 8,042.19 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 250,172 ريال.

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