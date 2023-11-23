الخميس، 09 جمادى الأولى 1445 ، 23 نوفمبر 2023

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تراجع طفيف في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 24 يسجل 241 ريالاً

اسعار الذهب 4
أسعار الذهب اليوم الخميس
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تقدم صحيفة “تواصل” الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الخميس 23 من نوفمبر، حيث شهدت انخفاضًا طفيفًا في معظم الأسعار.اضافة اعلان


عيار 24 يسجل 240.55 ريال

وسجل عيار 24 نحو 240.55 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 220.34 ريال.


عيار 21 يُسجل 210.48 ريال

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 210.48 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 180.41 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 140.72 ريال.


أسعار الذهب اليوم في المملكة

الذهب عيار  24           240.55         
الذهب عيار  22            220.34         
الذهب عيار  21             210.48         
الذهب عيار  18              180.41         
الذهب عيار  14             140.72         


أوقية الذهب تسجل 8,042.19 ريال

وقد بلغ سعر أوقية الذهب 8,042.19 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 250,172 ريال.


 أسعار الذهب أمس في المملكة

الذهب عيار  24           241.08         
الذهب عيار  22           220.83         
الذهب عيار  21            210.94         
الذهب عيار  18              180.81         
الذهب عيار  14             141.03


أوقية الذهب تسجل 8,059.91 ريال

وقد بلغ سعر أوقية الذهب 8,059.91 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 250,723.20 ريال.

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