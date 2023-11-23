تراجع طفيف في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 24 يسجل 241 ريالاً

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تقدم صحيفة “تواصل” الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الخميس 23 من نوفمبر، حيث شهدت انخفاضًا طفيفًا في معظم الأسعار. اضافة اعلان





عيار 24 يسجل 240.55 ريال





عيار 21 يُسجل 210.48 ريال





أسعار الذهب اليوم في المملكة





أوقية الذهب تسجل 8,042.19 ريال





أسعار الذهب أمس في المملكة





أوقية الذهب تسجل 8,059.91 ريال



وسجل عيار 24 نحو 240.55 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 220.34 ريال.وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 210.48 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 180.41 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 140.72 ريال.الذهب عيار 24 240.55الذهب عيار 22 220.34الذهب عيار 21 210.48الذهب عيار 18 180.41الذهب عيار 14 140.72وقد بلغ سعر أوقية الذهب 8,042.19 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 250,172 ريال.الذهب عيار 24 241.08الذهب عيار 22 220.83الذهب عيار 21 210.94الذهب عيار 18 180.81الذهب عيار 14 141.03وقد بلغ سعر أوقية الذهب 8,059.91 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 250,723.20 ريال.