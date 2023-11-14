الثلاثاء، 30 ربيع الثاني 1445 ، 14 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

بعد تقرير "أوبك".. ارتفاع محدود في أسعار العقود الآجلة للنفط

أوبك 2
ارتفاع أسعار النفط بعد تقرير منظمة أوبك
أ أ

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، بعد تقرير لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) قال إن أساسيات السوق لا تزال قوية، وعلى خلفية المخاوف من احتمال اضطراب الإمدادات مع تضييق الولايات المتحدة الخناق على صادرات النفط الروسية.اضافة اعلان

ارتفاع أسعار خام برنت

وبحلول الساعة 0113 بتوقيت جرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 33 سنتًا بما يعادل 0.4 بالمئة إلى 82.85 دولار للبرميل. كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 33 سنتًا أيضًا، أو 0.4 بالمئة، إلى 78.59 دولار للبرميل.
وألقت أوبك في تقريرها الشهري باللوم على المضاربين في أحدث انخفاض في الأسعار. كما رفعت قليلاً توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط لعام 2023 وتمسكت بتوقعاتها المرتفعة نسبيًا لعام 2024.

تباين الأحداث العالمية

وفي الأسبوع الماضي، تراجعت أسعار النفط إلى أدنى مستوى لها منذ يوليو متأثرة بالمخاوف من احتمال تراجع الطلب في الولايات المتحدة والصين، أكبر مستهلكين للنفط في العالم.
وهبط مؤشر أسعار المستهلكين في الصين في أكتوبر إلى مستويات لم تشهدها منذ جائحة كوفيد-19 وانكمشت الصادرات لذلك الشهر بأكثر من المتوقع.
وقال محللو إيه.إن.زد للأبحاث في مذكرة يوم الثلاثاء "دفعت المعنويات المتراجعة في الفترة الأخيرة أوبك إلى التأكيد على وجهة نظرها بأن الاستهلاك جيد".
وأضافت المذكرة أن تجدد المحادثات في العراق لإعادة تشغيل خط أنابيب للنفط قد يكون بمثابة رياح معاكسة للسوق.
ويتوقع وزير النفط العراقي حيان عبد الغني التوصل إلى اتفاق مع حكومة إقليم كردستان وشركات النفط الأجنبية لاستئناف الإنتاج من حقول النفط في الإقليم لتستأنف الصادرات من حقول الشمال عبر خط الأنابيب العراقي-التركي.
وأوقفت تركيا تدفقات بلغت 450 ألف برميل يوميًا من صادرات الشمال عبر خط الأنابيب منذ 25 مارس بعد حكم أصدرته غرفة التجارة الدولية.
وتلقت أسعار النفط دعمًا أيضًا من الحملة الأمريكية على صادرات النفط الروسية مما قد يؤدي إلى اضطراب الإمدادات.

100 سفينة

وأرسلت وزارة الخزانة الأمريكية إخطارات إلى شركات إدارة السفن تطلب فيها معلومات عن 100 سفينة تشتبه في انتهاكها للعقوبات الغربية على النفط الروسي، وهي أكبر خطوة تتخذها واشنطن منذ فرض سقف سعري لتقليل عوائد النفط لموسكو.
بالإضافة إلى ذلك، اشترت وزارة الطاقة الأمريكية 1.2 مليون برميل من النفط للمساعدة في تجديد الاحتياطي الإستراتيجي بعد بيع أكبر كمية على الإطلاق من المخزونات في العام الماضي.

اقرأ أيضا

البطاطس
4:46 ص الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023

عاجل.. أسعار البطاطس ترتفع في المملكة بنسبة 130%

انخفاض أسعار النفط
12:51 ص الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023

1.3% ارتفاعا في أسعار النفط عند التسوية

0ef8f960a6b1c0ad9fff06cbc025def6b5dc3432
3:38 م الإثنين، 13 نوفمبر 2023

"أوبك" ترفع توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2023

قطعة-ارض-سكني
2:05 م الإثنين، 13 نوفمبر 2023

عاجل.. "سكني" يتيح أكثر من 3700 أرض مجانية في عدد من مناطق المملكة

اقرأ أيضا

تراجع أسعار النفط مع مخاوف انكماش الطلب في الصين وأمريكا

ميناء جدة الإسلامي يدشن أول تجربة للربط اللوجستي بين المنافذ البحرية والجوية بالمملكة

تراجع كبير في أسعار الذهب الأحد.. وعيار 21 يسجل 204 ريالات

أسعار الذهب قرب أدنى مستوى في 3 أسابيع

أسعار النفط تحقق ارتفاعا عند التسوية

كلمات البحث

أخبار ذات صلة

أسعار النفط 10 10:25 ص الإثنين، 13 نوفمبر 2023

تراجع أسعار النفط مع مخاوف انكماش الطلب في الصين وأمريكا

أسعار النفط 5:38 ص الإثنين، 06 نوفمبر 2023

ارتفاع أسعار النفط لهذه الأسباب

أسعار النفط 5:00 ص الإثنين، 30 أكتوبر 2023

عاجل.. النفط يهبط بأكثر من 1%.. تعرف على أهم التوقعات الآن

أسعار النفط 7 6:30 ص الأربعاء، 25 أكتوبر 2023

استقرار أسعار النفط وسط مخاوف الاقتصاد الكلي وشح الإمدادات الأمريكية

اقرأ أيضا

سوق الاسهم
2:40 م الجمعة، 10 نوفمبر 2023

السوق المالية تلزم 9 مستثمرين بدفع 4 ملايين ريال لمخالفة النظام

وزير الطاقة عبد العزيز بن سلمان
6:28 م الخميس، 09 نوفمبر 2023

وزير الطاقة: إفريقيا بحاجة لتجاوز تحدي الحصول على الطاقة وتحقيق النمو والازدهار الاقتصادي

F-f3aeLbcAAUMtc
5:18 م الخميس، 09 نوفمبر 2023

الصندوق السعودي للتنمية يقدم 2 مليار ريال قروض ميسّرة لدعم المشروعات الإنمائية بالدول الأفريقية

صندوق التنمية العقارية
2:10 م الخميس، 09 نوفمبر 2023

عاجل.. الصندوق العقاري يفعل مبادرة الدعم الفوري غير المسترد بمقدار 150 ألف ريال

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

أمطار المملكة 4
7:22 ص الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023

عاجل.. توقعات "الأرصاد": أمطار وسيول على مكة والمدينة ومعظم المناطق

اختبارات الفصل الدراسي الأول
6:13 ص الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023

"التعليم" توضح النسبة الشرطية في الفصل الثالث والدور الثاني لحالات محددة

أمطار المملكة 7
5:41 ص الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023

تنبيه عاجل.. أمطار غزيرة وسيول على العلا وخيبر والعيص حتى 11 مساءً

البطاطس
4:46 ص الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023

عاجل.. أسعار البطاطس ترتفع في المملكة بنسبة 130%

واتساب 2
4:06 ص الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023

واتساب يتيح ميزة إنشاء حسابين مختلفين على نفس الهاتف

مواقيت الصلاة
2:12 ص الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023

عاجل.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة.. اليوم الثلاثاء