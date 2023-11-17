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انخفاض أسعار النفط للأسبوع الرابع على التوالي

أسعار النفط 9
انخفاض أسعار النفط للأسبوع الرابع على التوالي
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تتجه أسعار النفط لتسجيل رابع أسبوع على التوالي من الانخفاض، وظلت دون تغير يذكر في التعاملات الآسيوية المبكرة بعد أن تراجعت بنحو 5% لأدنى مستوى في أربعة أشهر أمس الخميس وسط مخاوف بشأن الطلب العالمي.اضافة اعلان

أسعار خام برنت

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت عشرة سنتات بما يعادل 0.1 بالمئة إلى 77.52 دولار للبرميل بحلول الساعة 0232 بتوقيت جرينتش، فيما لم يشهد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تغيرا يذكر وظل عند 72.95 دولار. وخسر الخامان القياسيان نحو سدس قيمتهما خلال الأسابيع الأربعة الماضية.
وتوقعت كل من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ووكالة الطاقة الدولية وجود نقص في الإمدادات في الربع الرابع، إلا أن بعض البيانات الاقتصادية المهمة التي صدرت حول العالم هذا الأسبوع أظهرت أن الطلب أقل من المتوقع.

أسباب انخفاض أسعار النفط

ويعزى انخفاض أسعار النفط هذا الأسبوع بشكل رئيس إلى الارتفاع الحاد في مخزونات الخام الأمريكية واستمرار الإنتاج عند مستويات قياسية، وهو ما يقول المحللون إنه أثار مخاوف من ضعف الطلب في أكبر مستهلك للنفط في العالم وسط ارتفاع الإنتاج.
وقالت جيه.بي مورجان لأبحاث السلع اليوم الجمعة إن تتبع الطلب العالمي على النفط أظهر أن متوسط الطلب بلغ 101.6 مليون برميل يوميًا في النصف الأول من نوفمبر تشرين الثاني، أي أقل بمقدار 200 ألف برميل يوميًا من توقعاتها لهذا الشهر.
وقال محللون "إن انخفاض الأسعار في الآونة الأخيرة من المرجح أيضًا أن يدفع السعودية إلى تمديد تخفيضات إنتاج النفط حتى 2024".

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