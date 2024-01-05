أسعار النفط تتجه لتحقيق مكاسب عن أول أسبوع في 2024

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ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات، اليوم الجمعة الخامس من يناير، كما تتجه لتحقيق مكاسب عن أول أسبوع من عام 2024، وسط متابعة آخر التطورات الجيوسياسية والاقتصادية. اضافة اعلان





انخفاض أسعار الفائدة وزيادة الطلب على النفط



منع تصعيد الصراع بين إسرائيل وغزة



ارتفاع العقود الآجلة لخام برنت



وأظهر محضر الفدرالي الأميركي هذا الأسبوع أن التضخم أصبح تحت السيطرة، وسط تزايد القلق تجاه مخاطر الإفراط في تشديد السياسة النقدية على الاقتصاد، لكن على الرغم من ذلك لم يقدم البنك الموعد الذي قد يبدأ فيه خفض أسعار الفائدة.ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكاليف الاقتراض الاستهلاكي، مما قد يعزز النمو الاقتصادي والطلب على النفط.وفي سياق منفصل، يستعد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، لجولة في الشرق الأوسط تهدف إلى منع تصعيد الصراع بين إسرائيل وغزة.وأشارت الخارجية الأميركية في بيان إلى أن بلينكن سيتجه إلى الشرق الأوسط لبذل جهود دبلوماسية على مدى أسبوع بهدف منع اتساع رقعة الصراع.أما على صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 0.43% إلى 77.92 دولار للبرميل، كما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 0.64% مسجلة 72.65 دولار للبرميل.ويتجه الخامان إلى إنهاء الأسبوع الأول من العام على ارتفاع، بعد تعويض تقريباً جميع خسائرهما المسجلة أمس الخميس بعد جلسة متقلبة بفعل زيادة أسبوعية كبيرة في مخزونات البنزين ونواتج التقطير.