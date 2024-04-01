هيئة الأمن الغذائي تُرسي الدفعة الأولى من القمح المستورد هذا العام

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أتمت الهيئة العامة للأمن الغذائي إجراءات ترسية الدفعة الأولى من القمح المستورد للعام الجاري (2024م) بكمية (795,000) طن.

وأشارت إلى أن عملية التوريد تمت من مناشئ (الاتحاد الأوروبي، وأمريكا الشمالية والجنوبية، وأستراليا، والبحر الأسود).





تعزيز المخزون الإستراتيجي من القمح

