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أسعار النفط تنخفض لليوم الثاني مع زيادة مخزونات الخام الأمريكية

ارتفاع أسعار النفط
أسعار النفط تنخفض لليوم الثاني
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تراجعت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي، اليوم الأربعاء، بعد تقرير عن ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم.اضافة اعلان
كما وردت مؤشرات على أنه من غير المرجح أن يغير المنتجون الرئيسون سياسة الإنتاج في اجتماع فني مقرر الأسبوع المقبل.

أسعار العقود الآجلة للنفط

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت لشهر مايو 74 سنتًا أو 0.9 بالمئة إلى 85.51 دولار للبرميل بحلول الساعة 0420 بتوقيت جرينتش.
ومن المقرر أن ينتهي عقد مايو أيار يوم الخميس، وتراجع عقد يونيو الأكثر تداولا 68 سنتًا أو 0.8 بالمئة إلى 84.95 دولار.
وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم شهر مايو بمقدار 64 سنتًا أو 0.8 بالمئة ليصل إلى 80.98 دولار.
وتراجعت الأسعار هذا الأسبوع بعد صعودها إلى أعلى مستوياتها منذ أكتوبر الأسبوع الماضي وظلت أعلى بنحو ثلاثة بالمئة من متوسط سعر الإغلاق في الأسبوع الأول من مارس.

أسباب انخفاض أسعار النفط

وقال جون رونغ يب، محلل إستراتيجية السوق في آي.جي في سنغافورة "الارتفاع الحاد في مخزونات الخام الأمريكية والتوقعات بشأن احتمال عدم إقدام تحالف أوبك+ على تغيير سياسة الإنتاج الأسبوع المقبل أديا إلى مزيد من التراجع في أسعار النفط في جلسة اليوم".
وارتفعت مخزونات النفط الخام الأمريكية بمقدار 9.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 22 مارس، وفقًا لمصادر السوق نقلاً عن أرقام معهد البترول الأمريكي أمس الثلاثاء. كما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير بمقدار 531 ألف برميل.
لكن مخزونات البنزين انخفضت بمقدار 4.4 مليون برميل.
وستنشر البيانات الحكومية الرسمية يوم الأربعاء الساعة 10:30 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1430 بتوقيت جرينتش).
وقالت ثلاثة مصادر في تحالف أوبك+ لرويترز قبل اجتماع الأسبوع المقبل إن من غير المرجح أن تجري المجموعة، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا، أي تغييرات في سياسة إنتاج النفط قبل اجتماع وزاري كامل في يونيو .

 

تمديد تخفيضات الإنتاج

وستعقد المجموعة اجتماعًا عبر الإنترنت للجنة المراقبة الوزارية المشتركة في الثالث من إبريل لمراجعة تنفيذ السوق والأعضاء لتخفيضات الإنتاج.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، اتفق أعضاء أوبك+ على تمديد تخفيضات الإنتاج بنحو 2.2 مليون برميل يوميًا حتى نهاية يونيو.
وذكرت رويترز يوم الاثنين أن روسيا أمرت الشركات بخفض إنتاجها للامتثال للهدف، وقالت وزارة النفط العراقية في 18 مارس إنها ستخفض صادراتها للتعويض عن تجاوز حدود حصتها الإنتاجية في وقت سابق.
وبعد هذه الإعلانات، أصبحت قدرة أوبك وتحالف أوبك+ الأوسع على الامتثال للتخفيضات موضع شك. وتجاوزت أوبك أهدافها بواقع 190 ألف برميل يوميًا في فبراير وفقًا لمسح أجرته رويترز وكان العراق من بين المنتجين الذين زادوا عن حصتهم.
وسلط محللون في إيه.إن.زد الضوء على أن العراق من بين أعضاء أوبك+ الذين اعترفوا بالإفراط في الإنتاج في الأشهر الأخيرة، وقالوا في تقرير صدر يوم الأربعاء "يراقب المتعاملون أيضًا أعضاء أوبك بحثًا عن أي علامة على أنهم قد يغيرون موقفهم بشأن حصص الإنتاج".

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