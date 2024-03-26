أسعار النفط مستقرة مع خفض إمدادات روسيا وتراجع الدولار

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لم يطرأ تغير يذكر على أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، بعد ارتفاعها في الجلسة الماضية وسط تباين توقعات المستثمرين.

يأتي ذلك عقب خفض إمدادات روسيا نتيجة للهجمات الأوكرانية على المصافي الروسية في الآونة الأخيرة، لكن تراجعًا طفيفًا للدولار قدّم بعض الدعم.





أسعار العقود الآجلة للنفط



هجمات أوكرانية على مصافي النفط الروسية



وبحلول الساعة 0541 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو سبعة سنتات إلى 86.82 دولار للبرميل.وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ستة سنتات إلى 82.01 دولار.وصعد خام برنت 1.5 بالمئة في جلسة الاثنين كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 1.6 بالمئة بعد أن طلبت روسيا من شركات النفط التابعة لها خفض الإنتاج لتحقيق هدف منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وهو تسعة ملايين برميل يوميًا. وفي أواخر فبراير شباط، كانت روسيا تنتج نحو 9.5 مليون برميل يوميًا.وتواجه روسيا، وهي واحدة من أكبر ثلاثة منتجين للنفط في العالم وواحدة من أكبر مصدري المنتجات النفطية، هجمات أوكرانية على مصافيها قال محللو جولدمان ساكس (NYSE:GS) إنها تقلص الطاقة الإنتاجية بنحو 900 ألف برميل يوميا ربما لأسابيع وفي بعض الحالات بشكل دائم.وبعد هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية يوم السبت، أغلقت شركة النفط الروسية روسنفت وحدة لإنتاج النفط الخام بطاقة 70 ألف برميل يوميًا في مصفاة كويبيشيف التابعة لها في مدينة سامارا.وتلقت أسعار النفط دعمًا من انخفاض الدولار قليلاً من الجلسة الماضية بينما لم تتضح بعد عواقب الهجمات الأوكرانية والتخفيضات الروسية.وعادة ما يؤدي تراجع الدولار إلى انخفاض تكلفة شراء النفط بالعملات الأخرى، وهو ما قد يعزز الطلب الإجمالي.