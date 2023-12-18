ارتفاع أسعار النفط بنسبة 1 بالمئة لهذه الأسباب

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ارتفعت أسعار النفط واحدًا بالمئة تقريبًا في
التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الاثنين، مدعومة بانخفاض الصادرات من روسيا،
وزيادة المخاوف من انقطاع الإمدادات جراء هجمات الحوثيين على سفن في البحر الأحمر.
أسعار خام برنتزادت العقود الآجلة لخام برنت 69 سنتًا أو 0.9 بالمئة
إلى 77.24 دولار للبرميل بحلول الساعة 0037 بتوقيت جرينتش. في حين ارتفع خام غرب
تكساس الوسيط الأمريكي 65 سنتًا أو 0.9 بالمئة إلى 72.08 دولار للبرميل.
أسباب ارتفاع أسعار النفطوقال توني سيكامور محلل السوق لدى آي جي ماركتس "أسهم
الطقس السيء في روسيا في الافتتاح الأقوى (ارتفاع الأسعار) هذا الصباح وكذلك هجوم
الحوثيين على السفن القريبة من اليمن".
وقالت روسيا يوم الأحد إنها ستزيد من خفض الصادرات في ديسمبر بمقدار 50 ألف برميل يوميًا أو أكثر، قبل الموعد الذي كانت قد تعهدت به، وذلك في الوقت الذي يحاول فيه أكبر مصدرين للنفط في العالم دعم الأسعار العالمية.
وفي مطلع الأسبوع، قالت شركات شحن ومنها (إم.إس.سي) و (إيه.بي مولر- ميرسك) وهما من أكبر الشركات لشحن الحاويات في العالم، إنها ستتجنب المرور في قناة السويس مع تصعيد الحوثيين في اليمن هجماتهم على السفن التجارية في البحر الأحمر.
وباب المندب هو أحد أهم الطرق في العالم لشحنات السلع العالمية المنقولة بحرًا وخاصة النفط الخام والوقود من الخليج إلى البحر المتوسط عبر قناة السويس، أو خط أنابيب سوميد القريب، بالإضافة إلى السلع المتجهة شرقًا إلى آسيا ومنها النفط الروسي.
وأنهى برنت وخام غرب تكساس الوسيط أطول سلسلة من الانخفاضات الأسبوعية في نصف عقد بمكاسب طفيفة الأسبوع الماضي بعد اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الأسبوع الماضي مما أثار الآمال في انتهاء رفع أسعار الفائدة والتخفيضات تباعًا.
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