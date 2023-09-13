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أسعار النفط تصل إلى أعلى مستوياتها في 10 أشهر

أسعار النفط
ارتفاع أسعار النفط
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سجلت أسعار العقود الآجلة للنفط أعلى مستوياتها منذ 10 شهور ماضية، بعدما شهدت الأسعار خلال هذه الفترة تأرجحًا بين الارتفاع والانخفاض.اضافة اعلان

أسباب ارتفاع أسعار النفط

جاء ارتفاع الأسعار بسبب المخاوف من تراجع الإمدادات في السوق بعد قرار المملكة العربية السعودية وروسيا تمديد خفض إنتاج النفط حتى نهاية العام الحالي.
في الوقت نفسه أظهر التقرير الشهري لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) استمرار انخفاض المعروض عن الطلب في سوق النفط العالمية حتى نهاية العام الحالي.
وبحسب تقرير أوبك، فإن الدول الأعضاء وعددها 13 دولة ضخت خلال الربع الحالي من العام ما يعادل 27.4 مليون برميل يوميًا بانخفاض قدره 1.8 مليون برميل تقريبًا عن احتياجات المستهلكين، وأبقت المنظمة على مستويات الإنتاج دون تغيير.

الفجوة بين العرض والطلب

كما ألمحت المملكة العربية السعودية، أكبر دولة منتجة للنفط في المنظمة، فإن الفجوة بين العرض والطلب يمكن أن تتضاعف تقريبًا خلال الربع الأخير من العام الحالي لتصل إلى 3.3 ملايين برميل يوميًا.
وترى أوبك أنها تحتاج لإنتاج 30.7 مليون برميل يوميًا خلال الربع الأخير من العام الحالي حتى تلبي الطلب على الخام.
وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بمقدار 1.55 دولار أي بنسبة 1.8% إلى 88.84 دولارا للبرميل أكتوبر المقبل، وهو أعلى مستوى له منذ أوائل نوفمبر من العام الماضي.
كما ارتفع سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي بمقدار 1.42 دولار أي بنسبة 1.6%  إلى 92.06 دولارًا للبرميل تسليم نوفمبر المقبل، بعد وصوله إلى 92.39 دولارًا للبرميل في وقت سابق.

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