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أسعار النفط تتراجع لأدنى مستوى في أكثر من 3 أشهر

تراجع أسعار النفط
تراجع أسعار النفط
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تراجعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، إلى أدنى مستوياتها في أكثر من ثلاثة أشهر، بعد أن أظهرت بيانات زيادة كبيرة في إمدادات الخام الأمريكية.اضافة اعلان
في حين أثارت بيانات اقتصادية صينية متضاربة المخاوف بشأن الطلب العالمي على الخام.

أسعار خام برنت

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 25 سنتًا إلى 81.36 دولار للبرميل بحلول الساعة 0001 بتوقيت جرينتش، في حين تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي 35 سنتًا إلى 77.02 دولار للبرميل، وانخفض كلاهما إلى أدنى مستوى منذ 24 يوليو في التعاملات الآسيوية المبكرة.

ارتفاع مخزونات النفط الخام الأمريكية

قالت مصادر بالسوق في وقت متأخر من يوم الثلاثاء نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي إن مخزونات النفط الخام الأمريكية ارتفعت بنحو 12 مليون برميل الأسبوع الماضي.
وستؤجل إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إصدار بيانات المخزون الأسبوعية حتى الأسبوع الذي يبدأ في 13 نوفمبر.
وقالت الإدارة يوم الثلاثاء إن إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة سيرتفع هذا العام أقل قليلاً مما كان متوقعًا في السابق بينما سينخفض الطلب.
وتتوقع إدارة معلومات الطاقة حاليًا أن ينخفض إجمالي استهلاك النفط في الولايات المتحدة 300 ألف برميل يوميًا هذا العام، في تراجع عن توقعاتها السابقة بزيادة قدرها 100 ألف برميل يوميًا.

زيادة واردات الصين من النفط

كما أثارت بيانات صينية، أكبر مستهلك للنفط في العالم، الشكوك حيال توقعات الطلب.
وزادت واردات ثاني أكبر اقتصاد في العالم من النفط الخام في أكتوبر بشدة لكن إجمالي صادراتها من السلع والخدمات انكمشت بوتيرة أسرع من المتوقع، مما يزيد من المخاوف من انخفاض الطلب العالمي على الطاقة.
ومما زاد الضغط على أسعار النفط التعافي المتواضع للدولار من أدنى مستوياته التي سجلها في الآونة الأخيرة، مما يجعل النفط أكثر كلفة لحائزي العملات الأخرى.

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