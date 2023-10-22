الأحد، 07 ربيع الثاني 1445 ، 22 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

مخاوف الصراع في غزة ترفع أسعار النفط خلال آخر جلسة

ارتفاع أسعار النفط
ارتفاع أسعار النفط مع تصاعد الأحداث في غزة
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

ارتفعت أسعار النفط للأسبوع الثاني على التوالي، في ظل التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط مع تصاعد الأحداث في غزة، وهو ما يثير مخاوف من احتمالية اتساع رقعة الصراع إقليميًا بما يهدد إمدادات النفط.اضافة اعلان

أسعار خام برنت

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتًا، أو 0.2 بالمئة خلال جلسة الجمعة لتصل عند التسوية إلى 92.16 دولار للبرميل، لكنها ارتفعت على أساس أسبوعي بنسبة 1.4 بالمئة للمرة الثانية على التوالي.
كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، استحقاق شهر ديسمبر، الأكثر تداولاً، بنحو 29 سنتًا عند التسوية إلى 88.08 دولار للبرميل، لكنه ارتفع أسبوعيًا بنسبة 2 بالمئة.

مخاوف الصراع في الشرق الأوسط

وقال جون كيلدوف، الشريك لدى أجين كابيتال في نيويورك، لوكالة رويترز "يظل الشرق الأوسط محط تركيز كبير في السوق بسبب المخاوف من اندلاع صراع على مستوى المنطقة، الأمر الذي من المرجح أن يتسبب في انقطاع إمدادات النفط".
وتستفيد أسعار النفط أيضًا من توقعات بتزايد العجز في الربع الرابع بعد أن مددت المملكة العربية السعودية وروسيا، المنتجان الرئيسان، تخفيضات الإمدادات حتى نهاية العام.

اقرأ أيضا

السندات والصكوك
2:27 ص الأحد، 22 أكتوبر 2023

62.5 مليار دولار إصدارات خليجية من السندات والصكوك خلال 9 أشهر

علم المملكة
1:40 م السبت، 21 أكتوبر 2023

المملكة تعتمد منهجية جديدة لاحتساب بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر

بنك التنمية
9:51 ص السبت، 21 أكتوبر 2023

"إلغاء الكفيل وتخفيف الرسوم".. مطالبات عاجلة لبنك التنمية الاجتماعية

أسعار النفط 5
11:49 م الجمعة، 20 أكتوبر 2023

العقود الآجلة للنفط تنخفض عند تسوية التعاملات

اقرأ أيضا

تريليون ريال زيادة في إيرادات القطاع الخاص

كيف تفرق بين المنتج المقلد والأصلي في السلع والبضائع؟

أسعار العملات اليوم.. الإسترليني يرتفع "هللة" ويُسجل 4.56 ريالًا

الذهب يرتفع 5 ريالات.. تعرف على آخر الأسعار مساء الجمعة

النفط يرتفع للأسبوع الثاني على التوالي خوفًا من فشل التحركات الأخيرة

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

تراجع أسعار النفط 6:51 ص الخميس، 19 أكتوبر 2023

أسعار النفط تتراجع بعد المكاسب التي حققتها في الجلسة السابقة

أسعار النفط 5 6:33 ص الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

أسعار النفط تقفز بأكثر من 2% مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط

أسعار النفط 2 10:55 ص الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023

تراجع أسعار النفط وسط آمال بتخفيف العقوبات الأمريكية على فنزويلا

ارتفاع أسعار النفط 4:43 ص الإثنين، 09 أكتوبر 2023

قفزة بأسعار النفط.. هل تأثرت الأسواق بما يحدث في فلسطين؟

اقرأ أيضا

IMG-20231019-WA0015
9:44 م الخميس، 19 أكتوبر 2023

مختص عقاري يكشف عن ضغوط وتحديات تواجه الاقتصاد

فيصل الإبراهيم وزير الاقتصاد
4:57 م الخميس، 19 أكتوبر 2023

وزير الاقتصاد: المملكة عازمة على تحقيق شراكات دولية مع رابطة الآسيان

صندوق الاستثمارات العامة
4:38 م الخميس، 19 أكتوبر 2023

"الاستثمارات العامة" يعلن تسعير طرحه الأول من الصكوك الدولية بـ 3.5 مليارات

الطاولة المستديرة
12:15 م الخميس، 19 أكتوبر 2023

الأهداف والقضايا.. انطلاق اجتماع الطاولة المستديرة بين المملكة وإندونيسيا

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

دخول شاحنات المساعدات إلى معبر رفح 5
5:46 ص الأحد، 22 أكتوبر 2023

وكالات أممية: المساعدات التي دخلت غزة منقذة لحياة المدنيين لكنها غير كافية

الاكتئاب
5:24 ص الأحد، 22 أكتوبر 2023

للحفاظ على الصحة العقلية.. كيف تتعامل إيجابيًا مع اكتئاب أخبار الحروب؟

إكس 3
3:58 ص الأحد، 22 أكتوبر 2023

اشتراك بقيمة دولار واحد.. تعرف على خدمات منصة "إكس" الجديدة

الراتب - ريال 0 عملة
2:19 ص الأحد، 22 أكتوبر 2023

تقديم موعد إيداع رواتب موظفي الدولة إلى هذا الموعد

أمطار وسيول في مكة
11:47 م السبت، 21 أكتوبر 2023

إنذار أحمر لأهالي منطقة مكة: توقعات بهطول أمطار غزيرة حتى هذا الموعد

F8_Eu_7XYAAFaJb
10:19 م السبت، 21 أكتوبر 2023

ولي العهد يؤكد أهمية حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة