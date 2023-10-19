الخميس، 04 ربيع الثاني 1445 ، 19 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

أسعار النفط تتراجع بعد المكاسب التي حققتها في الجلسة السابقة

تراجع أسعار النفط
تراجع أسعار النفط
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

تراجعت أسعار النفط، اليوم الخميس ومحت المكاسب التي حققتها في الجلسة السابقة؛ إثر عدم ورود مؤشرات على دعم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لدعوة إيران لفرض حظر نفطي على إسرائيل.اضافة اعلان
إلى جانب خطط الولايات المتحدة لتخفيف العقوبات على فنزويلا بما يسمح بتدفق المزيد من نفطها عالميًا.

تراجع خام برنت

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم ديسمبر 74 سنتًا إلى 90.76 دولار للبرميل، فيما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم نوفمبر التي ينقضي أجلها غدًا الجمعة 57 سنتًا إلى 87.75 دولار للبرميل.
أما عقود خام غرب تكساس الوسيط الأكثر نشاطًا تسليم ديسمبر فتراجعت بحلول الساعة 0047 بتوقيت جرينتش 51 سنتًا إلى 86.76 دولار للبرميل.


التغيرات السياسية

وقفزت أسعار النفط بنحو اثنين بالمئة في الجلسة السابقة وسط مخاوف بشأن اضطراب الإمدادات عالميًا بعد أن دعت إيران إلى فرض حظر نفطي على إسرائيل بسبب الصراع في غزة وبعد أن أعلنت الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم عن سحب بأكبر من المتوقع من المخزونات.
وقالت مصادر لرويترز إن أوبك لا تخطط لاتخاذ أي إجراء فوري بشأن دعوة إيران العضو بالمنظمة.
وأصدرت الولايات المتحدة ترخيصًا لمدة ستة أشهر يسمح بمعاملات في قطاع الطاقة بفنزويلا، العضو في أوبك، بعد التوصل إلى اتفاق بين الحكومة الفنزويلية والمعارضة لضمان نزاهة انتخابات 2024.
ومن شأن تدفق النفط الفنزويلي أن يهدئ أسعار النفط العالمية في ظل الصراع بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، والعقوبات المفروضة على روسيا، وقرارات تحالف أوبك+ لخفض الإنتاج.
إلا أن فنزويلا بحاجة لاستثمارات لتعزيز الإنتاج بعد سنوات من العقوبات.

اقرأ أيضا

إطلاق 3 مشاريع سكنية جديدة
5:57 ص الخميس، 19 أكتوبر 2023

بشرى سارة.. إطلاق 3 مشاريع جديدة في ضاحية الفرسان بـ1400 وحدة سكنية (فيديو)

موديز
5:26 ص الخميس، 19 أكتوبر 2023

"موديز" تتوقع نمو اقتصاد المملكة بمعدل متوسط 3.2% في هذه السنوات

أسعار النفط
1:18 ص الخميس، 19 أكتوبر 2023

النفط يرتفع 2% ومخاوف بشأن الإمدادات العالمية

الموارد البشرية
11:14 م الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

مؤتمر دولي بالرياض لتوفير آلاف الوظائف في سوق العمل

اقرأ أيضا

هبوط مخزونات الخام والبنزين في أمريكا

مؤشر سوق الأسهم يربح ويتوافق مع التوقعات

"التنمية الصناعية": 700 مليار ريال استثمارات لـ 4 آلاف مشروع صناعي

بشرى.. علاج نهائي لفقر الدم المنجلي خلال 3 أشهر

الطلبات على صكوك صندوق الاستثمارات العامة تقارب 20 مليار دولار

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

أسعار النفط 5 6:33 ص الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

أسعار النفط تقفز بأكثر من 2% مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط

أسعار النفط 2 10:55 ص الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023

تراجع أسعار النفط وسط آمال بتخفيف العقوبات الأمريكية على فنزويلا

ارتفاع أسعار النفط 4:43 ص الإثنين، 09 أكتوبر 2023

قفزة بأسعار النفط.. هل تأثرت الأسواق بما يحدث في فلسطين؟

أسعار البترول 6:51 ص الأربعاء، 27 سبتمبر 2023

أسعار النفط ترتفع مع تركيز الأسواق على شح الإمدادات

اقرأ أيضا

هيئة المحتوى
2:31 م الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

المحتوى المحلي" توقع 12 اتفاقية.. عوائدها 500 مليون ريال وتوفر 160 وظيفة

143-092010-expo-2020-dubai-gitex-2021-participation-investors_700x400
10:40 ص الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

38 شركة تروّج للمنتجات الوطنية في المحافل الدولية المتخصصة بمعرض دبي

اسعار العملات
10:30 ص الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

أسعار العملات اليوم.. اليورو يسجل 3.97 ريال

أسعار الذهب
9:59 ص الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

ارتفاع أسعار الذهب.. وعيار 24 يسجل 234 ريالاً

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

الإسعاف الجوي
6:05 م الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

حادث تصادم بجدة.. وتدخل سريع من الإسعاف الجوي

حافلات الرياض
6:22 ص الخميس، 19 أكتوبر 2023

إضافة 7 مسارات جديدة.. بدء المرحلة الرابعة من خدمة "حافلات الرياض"

إطلاق 3 مشاريع سكنية جديدة
5:57 ص الخميس، 19 أكتوبر 2023

بشرى سارة.. إطلاق 3 مشاريع جديدة في ضاحية الفرسان بـ1400 وحدة سكنية (فيديو)

موديز
5:26 ص الخميس، 19 أكتوبر 2023

"موديز" تتوقع نمو اقتصاد المملكة بمعدل متوسط 3.2% في هذه السنوات

تسلا
5:00 ص الخميس، 19 أكتوبر 2023

بالتفاصيل.. "تسلا" تعمل على ميزة "تحذير نعاس السائق" بهذه الإجراءات

قلم أبل الجديد
4:02 ص الخميس، 19 أكتوبر 2023

"أبل" تطرح قلمًا جديدًا بسعر مخفض وميزة تنافسيّة في هذا التوقيت