أسعار العملات في السعودية اليوم الخميس 18 إبريل.. الفرنك السويسري بـ4 ريالات

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ترصد صحيفة “تواصل” الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة
متابعة أسعار العملات الأجنبية، اليوم الخميس 18 من إبريل، مقابل الريال وفق تحديث
البنك المركزي "ساما".
سعر الدولار واليورو مقابل الريالوقد سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، 3.7500، في
حين بلغ سعر اليورو 3.98 ريال، والفرنك السويسري 4.1080 ريال.
أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريالدرهم إماراتي: 1.0211 ريال
دينار بحريني: 9.9469 ريال
دينار كويتي: 12.1655 ريال
ريال عماني: 9.7403 ريال
ريال قطري: 1.0299 ريال
جنيه إسترليني: 4.6659 ريال
دولار أمريكي: 3.7500 ريال
سعر اليورو: 3.9868 ريال
فرنك سويسري: 4.1080 ريال
تأثير أسعار العملات في الحركة الاقتصاديةوتتقلب أسعار وقيمة العملات باستمرار معتمدة على عوامل
مختلفة، بما في ذلك المؤشرات الاقتصادية والأحداث السياسية وميول السوق.
ويُعد فهم كيفية تغير أسعار العملات أمرًا بالغ الأهمية للمستثمرين والمتداولين الذين يشاركون في أسواق الصرف الأجنبي.