الجمعة، 23 جمادى الثانية 1445 ، 05 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

أسعار العملات في السعودية اليوم الجمعة 5 يناير.. اليورو يسجل 4.11 ريال

اسعار العملات3
أسعار العملات في السعودية اليوم الجمعة 5 يناير
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

ترصد صحيفة “تواصل” الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار العملات الأجنبية، اليوم الجمعة 5 يناير، مقابل الريال وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.اضافة اعلان

أسعار العملات في المملكة

استقر سعر الجنيه الإسترليني في مقابل الدولار الأمريكي، كما استقر في مقابل العملة الأوروبية الموحَّدة “يورو”.
وتداول “الجنيه” مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.27 دولار أمريكي، واستقر في مقابل العملة الأوروبية وسجل 1.16 يورو.

سعر اليورو 4.11 ريال

وقد سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 4.11 ريال.

أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال

درهم إماراتي: 1.02 ريال
دينار بحريني: 9.95 ريال
دينار كويتي: 12.19 ريال
ريال عماني: 9.74 ريال
ريال قطري: 1.03 ريال
جنيه إسترليني: 4.78 ريال
 فرنك سويسري: 4.42 ريال

تأثير أسعار العملات في الحركة الاقتصادية

أسعار العملات ضرورية للتجارة الدولية والتجارة المحلية، وقيمة العملات تتقلب باستمرار، وتعتمد قيمتها على عوامل مختلفة، بما في ذلك المؤشرات الاقتصادية والأحداث السياسية وميول السوق.
ويعد فهم كيفية تغير أسعار العملات أمرًا بالغ الأهمية للمستثمرين والمتداولين الذين يشاركون في أسواق الصرف الأجنبي.

أهم العوامل المؤثرة في العملات

من أهم العوامل التي تؤثر على قيمة العملة هي المؤشرات الاقتصادية للبلاد، وتشمل هذه المؤشرات الناتج المحلي الإجمالي، والتضخم، ومعدل التوظيف، وأسعار الفائدة.
تدخلات البنك المركزي هو عامل آخر يمكن أن يؤثر على أسعار العملات. يمكن للبنوك المركزية التدخل في أسواق العملات عن طريق شراء أو بيع العملات للتأثير على قيمتها.

اقرأ أيضا

أسعار النفط تتجه لتحقيق مكاسب عن أول أسبوع في 2024

4 عوامل تضبط أسعار النفط في 2024

مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعا 216.56 نقطة بعد تداولات بـ 9.9 مليار ريال

ميناء ينبع الصناعي يستقبل أول سفينة لشحن السيارات منذ إنشائه

وزير المالية: 86 مليار ريال الاحتياجات التمويلية لعام 2024

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

اسعار العملات3 10:17 ص الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023

أسعار العملات اليوم الثلاثاء.. الفرنك السويسري يسجل 4.39 ريال

اسعار العملات1 10:36 ص الإثنين، 25 ديسمبر 2023

أسعار العملات اليوم الإثنين.. اليورو يُسجل 4.13 ريال

اسعار العملات4 10:48 ص الأحد، 24 ديسمبر 2023

أسعار العملات اليوم الأحد.. الإسترليني يُسجل 4.75 ريال

اسعار العملات3 5:06 م الجمعة، 22 ديسمبر 2023

أسعار العملات اليوم الجمعة.. اليورو يسجل 4.14 ريال

اقرأ أيضا

صندوق الاستثمارات العامة
1:32 م الخميس، 04 يناير 2024

"الاستثمارات العامة" يستحوذ على 23.08% من شركة "مبكو" لإنتاج الورق

أسعار النفط
12:21 م الخميس، 04 يناير 2024

أسعار النفط ترتفع مع استمرار المخاوف حيال الإمدادات

أسعار العملات5
10:51 ص الخميس، 04 يناير 2024

أسعار العملات في السعودية اليوم الخميس 4 يناير.. الإسترليني يسجل 4.76 ريال

اسعار الذهب
10:38 ص الخميس، 04 يناير 2024

أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 4 يناير.. عيار 21 يسجل 216 ريالًا

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

منصة قوى
10:57 م الجمعة، 05 يناير 2024

تنبيه مهم من "قوى" حول التصرف المطلوب عند تأخر تحديث حالة رخصة العمل

حساب المواطن
8:18 م الجمعة، 05 يناير 2024

عاجل.. بشرى من حساب المواطن لأصحاب الأنشطة التجارية بخصوص الدعم

أمطار غزيرة على عسير
7:03 م الجمعة، 05 يناير 2024

عاجل.. إنذار أحمر من أمطار غزيرة وصواعق رعدية على مكة وهذه المناطق لـ 11 مساءً

حوادث الطرق1
6:03 م الجمعة، 05 يناير 2024

عاجل.. "مرور الرياض" يقبض على قائد مركبة دهس شخصين وتوفى أحدهما

العالم فى اسبوع
5:58 م الجمعة، 05 يناير 2024

العالم في أسبوع.. شروط لمّ شمل المعلمين والمعلمات واستخدام اسم "السعودية" تجاريًا

أمطار غزيرة
5:35 م الجمعة، 05 يناير 2024

طقس أول أيام إجازة الفصل الدراسي الثاني.. "الدفاع المدني" يُحذر سكان هذه المناطق