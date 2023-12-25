الإثنين، 12 جمادى الثانية 1445 ، 25 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

أسعار العملات اليوم الإثنين.. اليورو يُسجل 4.13 ريال

اسعار العملات1
أسعار العملات اليوم الإثنين
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

ترصد صحيفة “تواصل” الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار العملات الأجنبية، اليوم الإثنين 25 من ديسمبر، مقابل الريال وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.اضافة اعلان

سعر الجنيه الإسترليني

استقر سعر الجنيه الإسترليني في مقابل الدولار الأمريكي، واستقر في مقابل العملة الأوروبية الموحَّدة “يورو”.
وتداول “الجنيه” مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.27 دولار أمريكي، وانخفض في مقابل العملة الأوروبية وسجل 1.15 يورو.

اليورو يسجل 4.13 ريال

وقد سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 4.13 ريال.

أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال

درهم إماراتي: 1.02 ريال
دينار بحريني: 9.94 ريال
دينار كويتي: 12.21 ريال
ريال عماني: 9.74 ريال
ريال قطري: 1.03 ريال
جنيه إسترليني: 4.76 ريال
 فرنك سويسري: 4.38 ريال

تأثير أسعار العملات في الحركة الاقتصادية

أسعار العملات ضرورية للتجارة الدولية والتجارة المحلية، وقيمة العملات تتقلب باستمرار، وتعتمد قيمتها على عوامل مختلفة، بما في ذلك المؤشرات الاقتصادية والأحداث السياسية وميول السوق.
ويعد فهم كيفية تغير أسعار العملات أمرًا بالغ الأهمية للمستثمرين والمتداولين الذين يشاركون في أسواق الصرف الأجنبي.

أهم العوامل المؤثرة في العملات

من أهم العوامل التي تؤثر على قيمة العملة هي المؤشرات الاقتصادية للبلاد، وتشمل هذه المؤشرات الناتج المحلي الإجمالي، والتضخم، ومعدل التوظيف، وأسعار الفائدة.
تدخلات البنك المركزي
تدخلات البنك المركزي هو عامل آخر يمكن أن يؤثر على أسعار العملات. يمكن للبنوك المركزية التدخل في أسواق العملات عن طريق شراء أو بيع العملات للتأثير على قيمتها.

اقرأ أيضا

11 مليار ريال.. إجمالي تمويلات مشروعات قطاع التنمية الاجتماعية

أطلقته الجمارك.. طريقة التسجيل في برنامج التخليص الجمركي

5 طرق لزيادة متابعيك على منصة "إكس" من 0 إلى 10 آلاف

"فيتش": 28% حصة المملكة من قيمة الصكوك العالمية

قرية متخصصة لصيانة وإصلاح الطائرات بجدة..بدعم "الاستثمارات العامة"

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

اسعار العملات4 10:48 ص الأحد، 24 ديسمبر 2023

أسعار العملات اليوم الأحد.. الإسترليني يُسجل 4.75 ريال

اسعار العملات1 10:29 ص الأربعاء، 20 ديسمبر 2023

أسعار العملات اليوم الأربعاء.. الإسترليني يسجل 4.76 ريال

اسعار العملات3 11:15 ص الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023

أسعار العملات اليوم الثلاثاء.. اليورو يسجل 4.10 ريال

اسعار العملات2 11:22 ص الإثنين، 18 ديسمبر 2023

أسعار العملات اليوم الاثنين.. الإسترليني يُسجل 4.76 ريالات

اقرأ أيضا

الهيئة العامة للعقار
11:46 ص الأحد، 24 ديسمبر 2023

هيئة العقار تدعو ملاك العقارات في 48 حيًا بهذه المدن لتسجيل عقاراتهم

اسعار العملات4
10:48 ص الأحد، 24 ديسمبر 2023

أسعار العملات اليوم الأحد.. الإسترليني يُسجل 4.75 ريال

اسعار الذهب3
10:34 ص الأحد، 24 ديسمبر 2023

تراجع طفيف في أسعار الذهب اليوم الأحد .. وعيار 21 يسجل 217 ريالًا

البرتقال1
9:02 ص الأحد، 24 ديسمبر 2023

عاجل.. ارتفاع كبير في أسعار البرتقال واليوسفي

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

الموارد البشرية
11:03 ص الإثنين، 25 ديسمبر 2023

عاجل.. الموارد البشرية تُطلق خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية

3-51
10:08 ص الإثنين، 25 ديسمبر 2023

عاجل.. طريقة تغيير الحجز في الخطوط السعودية وقيمة التكلفة 1445

أهم 10
9:47 ص الإثنين، 25 ديسمبر 2023

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. نتائج ترشيح كلية الملك خالد العسكرية وشروط استخدام حافلات النقل العام

مدرستي
9:15 ص الإثنين، 25 ديسمبر 2023

عاجل.. منصة مدرستي.. خطوات إنشاء حساب جديد 1445

كلية الملك خالد3
8:45 ص الإثنين، 25 ديسمبر 2023

طريقة ورابط الاستعلام عن نتائج ترشيح كلية الملك خالد العسكرية

برنامج سكني
8:04 ص الإثنين، 25 ديسمبر 2023

عاجل.. هل يجوز أن يتنازل مستفيد الأرض المجانية لصديقه؟.. رد من سكني