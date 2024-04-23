الثلاثاء، 14 شوال 1445 ، 23 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

أسعار العملات في السعودية اليوم الثلاثاء 23 من إبريل.. اليورو بـ 4 ريالات

1dc76038-3788-4cb7-b334-5f0fdfa9c7a7
أسعار العملات
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

 ترصد صحيفة “تواصل” الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار العملات الأجنبية، اليوم الثلاثاء 23 من إبريل، مقابل الريال وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.اضافة اعلان

سعر الدولار واليورو مقابل الريال

وقد سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، 3.7500، في حين بلغ سعر اليورو 4.0013 ريالات، والفرنك السويسري بـ 4.1238 ريال.       

أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال

درهم إماراتي:          1.0210 ريال
دينار بحريني:          9.9456  ريال
دينار كويتي:           12.1615 ريال
ريال عماني:             9.7390 ريال
ريال قطري:             1.0299  ريال
جنيه إسترليني:      4.6626  ريال
دولار أمريكي:         3.7500 ريال
سعر اليورو:             4.0013  ريال
فرنك سويسري:      4.1238  ريال

تأثير أسعار العملات في الحركة الاقتصادية

وتتقلب أسعار وقيمة العملات باستمرار معتمدة على عوامل مختلفة، بما في ذلك المؤشرات الاقتصادية والأحداث السياسية وميول السوق.
ويُعد فهم كيفية تغير أسعار العملات أمرًا بالغ الأهمية للمستثمرين والمتداولين الذين يشاركون في أسواق الصرف الأجنبي.

اقرأ أيضا

تحت رعاية ولي العهد.. الرياض تستضيف الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي لتعزيز التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية

توضيح من "كفالة" حول منتج ضمان تمويل منشآت القطاع الاستشاري

أسعار العملات في السعودية اليوم الاثنين 22 إبريل.. الفرنك السويسري بـ4 ريالات

أسعار الذهب في السعودية اليوم الاثنين 22 إبريل.. عيار 22 يُسجل 263 ريالًا

تراجع أسعار النفط عند افتتاح التعاملات الآسيوية

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

1dc76038-3788-4cb7-b334-5f0fdfa9c7a7 10:59 ص الإثنين، 22 أبريل 2024

أسعار العملات في السعودية اليوم الاثنين 22 إبريل.. الفرنك السويسري بـ4 ريالات

1dc76038-3788-4cb7-b334-5f0fdfa9c7a7 1:03 م الأحد، 21 أبريل 2024

أسعار العملات في السعودية اليوم الأحد 21 إبريل.. الإسترليني بـ 4 ريالات

1dc76038-3788-4cb7-b334-5f0fdfa9c7a7 11:25 ص الثلاثاء، 16 أبريل 2024

أسعار العملات في السعودية اليوم الثلاثاء 16 إبريل.. اليورو بـ 4 ريالات

1dc76038-3788-4cb7-b334-5f0fdfa9c7a7 1:30 م الإثنين، 08 أبريل 2024

أسعار العملات في السعودية اليوم الاثنين 8 إبريل.. الفرنك السويسري بـ4 ريالات