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التقديم متاح الآن.. هيئة السوق المالية تعلن عن بدء التقديم في برنامج التدريب التعاوني

هيئة السوق المالية
هيئة السوق المالية
أ أ
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أعلنت هيئة السوق المالية عن بدء التقديم في برنامج (التدريب التعاوني 2024م)، والذي يتيح لطلاب الجامعات والمعاهد ممن تتطلب تخصصاتهم الممارسة التطبيقية فرصة التدرّب بإدارات الهيئة المختلفة (بحسب التخصص).اضافة اعلان
وتقدم الهيئة للمتقدمين المزايا التنافسية إضافةً إلى دعمهم ومساعدتهم على تحقيق أهدافهم من البرنامج، ولك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

التخصصات:

1- جميع تخصصات (إدارة الأعمال).
2- جميع تخصصات (تقنية المعلومات).
3- جميع تخصصات (الإعلام).
4- القانون.
5- اقتصاد.
6- المخاطر.
7- إحصاء.

أهداف البرنامج:

1- المشاركة في تدريب الكوادر الوطنية وتنميتها.
2- مساعدة المتدرب وتأهيله للعمل في أي جهة بعد تخرجه.

الشروط:
1- سعودي الجنسية.
2- خطاب اعتماد التدريب.
3- انتظام كلي.
4- معدل دراسي لا يقل عن (جيد جداً).
5- يخضع العدد لتوفر الأماكن المتاحة.

موعد التقديم:

- التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الأحد بتاريخ 1445/05/19هـ الموافق 2023/12/03م.

طريقة التقديم:
- من خلال الرابط التالي:
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