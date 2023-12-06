وظائف تعليمية شاغرة (معلم قرآن - معلم علوم).. رابط التقديم

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أعلنت مدارس دار
الذكر الأهلية (بنين) بمحافظة جدة توفر وظائف تعليمية في بعض التخصصات للعام
الدراسي الحالي 1445هـ، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
الوظائف
التعليمية في مدارس دار الذكر الأهلية:- معلم قرآن.
- معلم علوم.
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موعد التقديم:- التقديم بدأ أمس
الثلاثاء بتاريخ 1445/05/21هـ الموافق 2023/12/05م.
طريقة التقديم:1- من خلال الرابط التالي:
اضغط هنا
2- أو عبر إرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد):
[email protected]