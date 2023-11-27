الإثنين، 13 جمادى الأولى 1445 ، 27 نوفمبر 2023

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برنامج تنمية القدرات البشرية يعلن عن وظائف إدارية شاغرة

برنامج تنمية القدرات البشرية
برنامج تنمية القدرات البشرية
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أعلن برنامج تنمية القدرات البشرية وهو أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 عن توفر وظائف إدارية لحملة الدبلوم على لينكدان وفي مختلف التخصصات بمدينة الرياض.اضافة اعلان

الوظائف المتاحة:


1- مدير الموارد البشرية.

المهام الوظيفية:

– مسؤول عن جميع جوانب وظائف الموارد البشرية في HCDP.

– مسؤول عن مهما استقطاب المواهب، وعلاقات الموظفين، وإدارة الأداء، وإدارة المزايا، والامتثال.

– المساهمة في التخطيط الاستراتيجي، وضمان

التنفيذ الفعال لسياسات ووظائف وإجراءات الموارد البشرية.

2- مدير المكتب التنفيذي.

المهام الوظيفية:


– دعم المديرين التنفيذيين وضمان الكفاءة الشاملة للمكتب التنفيذي.

– يتطلب هذا المنصب مزيجًا من المهارات التنظيمية القوية والاهتمام بالتفاصيل والقدرة على التعامل مع مجموعة متنوعة من المهام في بيئة سريعة الخطى.

– مسؤول عن ضمان الأداء التشغيلي والفعال للمكتب التنفيذي لـ HCDP.

1- مدير الموارد البشرية.

المهام الوظيفية:

– مسؤول عن جميع جوانب وظائف الموارد

البشرية في HCDP.

– مسؤول عن مهما استقطاب المواهب، وعلاقات

الموظفين، وإدارة الأداء، وإدارة المزايا، والامتثال.

– المساهمة في التخطيط الاستراتيجي، وضمان

التنفيذ الفعال لسياسات ووظائف وإجراءات الموارد البشرية.

2- مدير المكتب التنفيذي.

المهام الوظيفية:

– دعم المديرين التنفيذيين وضمان الكفاءة

الشاملة للمكتب التنفيذي.

– يتطلب هذا المنصب مزيجًا من المهارات

التنظيمية القوية والاهتمام بالتفاصيل والقدرة

على التعامل مع مجموعة متنوعة من المهام في

بيئة سريعة الخطى.

– مسؤول عن ضمان الأداء التشغيلي والفعال

للمكتب التنفيذي لـ HCDP.

طريقة التقديم:


يمكن التقديم على الوظائف المعلنة من قبل برنامج تنمية القدرات البشرية من خلال الرابط التالي : "اضغط هنا".

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