برنامج تنمية القدرات البشرية يعلن عن وظائف إدارية شاغرة

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أعلن برنامج تنمية القدرات البشرية وهو أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 عن توفر وظائف إدارية لحملة الدبلوم على لينكدان وفي مختلف التخصصات بمدينة الرياض. اضافة اعلان





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