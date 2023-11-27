برنامج تنمية القدرات البشرية يعلن عن وظائف إدارية شاغرة

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أعلن برنامج تنمية القدرات البشرية وهو أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 عن توفر وظائف إدارية لحملة الدبلوم على لينكدان وفي مختلف التخصصات بمدينة الرياض.
الوظائف المتاحة:
1- مدير الموارد البشرية.
المهام الوظيفية:
– مسؤول عن جميع جوانب وظائف الموارد البشرية في HCDP.
– مسؤول عن مهما استقطاب المواهب، وعلاقات الموظفين، وإدارة الأداء، وإدارة المزايا، والامتثال.
– المساهمة في التخطيط الاستراتيجي، وضمان
التنفيذ الفعال لسياسات ووظائف وإجراءات الموارد البشرية.
2- مدير المكتب التنفيذي.
المهام الوظيفية:
– دعم المديرين التنفيذيين وضمان الكفاءة الشاملة للمكتب التنفيذي.
– يتطلب هذا المنصب مزيجًا من المهارات التنظيمية القوية والاهتمام بالتفاصيل والقدرة على التعامل مع مجموعة متنوعة من المهام في بيئة سريعة الخطى.
– مسؤول عن ضمان الأداء التشغيلي والفعال للمكتب التنفيذي لـ HCDP.
1- مدير الموارد البشرية.
المهام الوظيفية:
– مسؤول عن جميع جوانب وظائف الموارد
البشرية في HCDP.
– مسؤول عن مهما استقطاب المواهب، وعلاقات
الموظفين، وإدارة الأداء، وإدارة المزايا، والامتثال.
– المساهمة في التخطيط الاستراتيجي، وضمان
التنفيذ الفعال لسياسات ووظائف وإجراءات الموارد البشرية.
2- مدير المكتب التنفيذي.
المهام الوظيفية:
– دعم المديرين التنفيذيين وضمان الكفاءة
الشاملة للمكتب التنفيذي.
– يتطلب هذا المنصب مزيجًا من المهارات
التنظيمية القوية والاهتمام بالتفاصيل والقدرة
على التعامل مع مجموعة متنوعة من المهام في
بيئة سريعة الخطى.
– مسؤول عن ضمان الأداء التشغيلي والفعال
للمكتب التنفيذي لـ HCDP.
طريقة التقديم:
يمكن التقديم على الوظائف المعلنة من قبل برنامج تنمية القدرات البشرية من خلال الرابط التالي : "اضغط هنا".