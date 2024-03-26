عاجل.. قبل توثيق بيانات العقد والصك.. تنبيه مهم من "إيجار"

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أكدت منصة إيجار على أهمية التأكد من بيانات العقد والصك قبل توثيقهما والمقارنة بين البيانات ومرفق الصك.

تنبيه من منصة إيجار:

ووجهت المنصة تنبيها للمستفيدين عبر حسابها على منصة "إكس" :" تأكد من بيانات العقد والصك قبل توثيقهما وقارن بين البيانات ومرفق الصك".

تأجير الاستراحات عبر إيجار:

كذلك أجابت منصة إيجار على سؤال من قبل أحد الأشخاص يستفسر فيه عن مدى إمكانية تأجير الاستراحات عبر المنصة.

وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :" السلام عليكم ورحمة الله.. لو سمحت أريد أسال كيف طريقة تأجير الاستراحات هل لازم عن طريق منصة إيجار أو بالطريقة المعتادة؟".

وجاء الرد من المنصة :" وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. نود إفادتك بأنه يمكن تأجير الوحدة العقارية, ويتم توثيق العقد باتفاق بين أطراف العقد، وذلك عن طريق منصة إيجار".



استرداد مبلغ الضمان عبر إيجار:



خطوات دفع المستأجر التزاماته المالية:



استرداد المبلغ المحول للمؤجر عبر "إيجار":



وفي وقت سابق أعلنت منصة إيجار، عن خدمة استرداد مبلغ الضمان عبر حساب المستفيد في المنصة.وقال منصة إيجار، عبر حسابها الرسمي في منصة إكس : "يمكن استرد مبلغ الضمان بأمان مع إيجار من خلال خدمة حفظ مبلغ الضمان".وأضافت منصة إيجار، أن خدمة حفظ مبلغ الضمان تيسر لك استرداد مبلغ الضمان بكل سهولة وأمان.كذلك أوضحت منصة إيجار بالتفصيل، عبر حسابها الرسمي في منصة إكس طريقة دفع المستأجر التزاماته المالية في المملكة.- الدخول على لوحة المعلومات أو قائمة المالية في إيجار- اختيار العقد من قائمة العقود- إجراء دفعة- الانتقال إلى صفحة الدفع- إدخال المبلغ المطلوب دفعه وتأكيد الطلب- تحديد طريقة الدفع (سداد أو مدى أو Apple Pay وتسجيل البيانات- اختيار الدفع الآنكذلك أجابت منصة إيجار على سؤال شخص يسأل عن كيفية إعادة مبلغ تم تحويله له من قبل المستأجر ويريد استرجاعه لحسابه البنكي.وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يستفسر فيه قائلا :" لدي مشكله الآن المستأجر حول علي ونزلت الفلوس بالمحفظة في موقع إيجار كيف أحولها على حسابي البنكي.. وهل أستطيع إضافة الآيبان بالعقد أو لا؟ ".وأجابت المنصة على استفساره بالقول :"حياك الله.. طريقة استرداد المبلغ الدخول" على:1-إدارة الحساب.2- المحفظة.3- اختيار المبلغ المراد استرداده.4- اختيار أيقونة الاسترداد.5- يتم تحويل المبلغ خلال 5 أيام عمل من عملية الاسترداد.