عاجل.. هل يقبل حساب المواطن ذوي الاحتياجات الخاصة المسجلين بالتأهيل الشامل؟

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أوضح برنامج حساب المواطن ان الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة المسجلين بالتأهيل الشامل يمكنهم الاشتراك في البرنامج بشروط معينة.





حساب المواطن وقبول ذوي الاحتياجات الخاصة



أهلا بك ، يمكن للفرد المستقل التسجيل في البرنامج مع ضرورة إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب، ولمعرفة المستندات المطلوبة يمكنك زيارة الموقع والدخول إلى حسابك (ملف المستفيد - المرفقات)، نسعد بخدمتك — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) February 7, 2024

إضافة المعاق كتابع في حساب المواطن



ما شروط التسجيل في حساب المواطن؟



خطوات التسجيل في حساب المواطن

وقال البرنامج عبر حساب خدمة المستفيدين في منصة "إكس": "يمكن للفرد المستقل التسجيل في البرنامج، مع ضرورة إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب".وأضاف: "ولمعرفة المستندات المطلوبة يمكنك زيارة الموقع والدخول إلى حسابك (ملف المستفيد - المرفقات)".جاء ذلك ردًا على سؤال أحد المواطنين قال فيه: "أنا من ذوي الاحتياجات الخاصة ومسجل بالتأهيل الشامل (هل لي قبول بالبرنامج أو لا) شكراً؟".وفي إفادة سابقة، أكد برنامج حساب المواطن، أنه يمكن إضافة المعاق كتابع واختيار صلة القرابة "تابع معال" وإرفاق المستندات المطلوبة للحصول على الدعم.جاء ذلك في رد من حساب المواطن، عبر حساب خدمة المستفيدين على سؤال مستفيد قال فيه: "معاق وعندي صك ولاية من المحكمة هل أقدر أضيفه كتابع في حساب المواطن؟".وأجاب حساب المواطن: "أهلاً بك، بإمكانك إضافته كتابع واختيار صلة القرابة "تابع معال"، وإرفاق المستندات المطلوبة "صك ولاية"، نسعد بخدمتك".- الهوية الوطنية وكارت العائلة.- معلومات عن العمل والراتب.- معلومات عن الدخل الإضافي في إعانات الدولة.- الإفصاح عن دخل الزوجة إن وجد.- بطاقة أحوال لكل من العاطل عن العمل والموظف الحكومي وموظف القطاع الخاص.- رقم الحساب البنكي "الآيبان"، على أن يكون الحساب نشطًا.– أن يكون راتب المواطن أقل من عشرين ألف ريال.







شروط استيفاء الأهلية



المستهدفون من حساب المواطن

فيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:الدخول على موقع حساب المواطن ( من هنا ).يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدحال البيانات التالية:-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.تسجيل الدخول للموقع:سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.-تغيير كلمة المروريقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.-إدخال البياناتيقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية:بيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارة المرفقات.-رفع الوثائق المطلوبةستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".-التأكد ومراجعة البياناتبعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.ويشترط برنامج حساب المواطن، لاستيفاء شروط الأهلية:- أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل.- أن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.- عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون.- توافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة.- فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.







قيمة استحقاق حساب المواطن

