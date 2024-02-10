عاجل.. ماذا تفعل حال نزول الدفعة ناقصة في حساب المواطن؟

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تفاعل حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن، مع استفسار من قبل مواطن يتساءل عن سبب نزول دفعته ناقصة في استحقاقه الشهري للدعم.





نزول الدفعة ناقصة في حساب المواطن:

حذف مصدر دخل في حساب المواطن:

تحذير من حساب المواطن:

وكان أحد الأشخاص قد أرسل سؤالا يقول فيه " الدفعة اللي نزلت لي ناقصة.. وش السبب؟".وجاء الرد من خدمة المستفيدين على سؤاله: "أهلا بك عزيزي المستفيد.. بإمكانك الاطلاع على سبب نقص الدفعة لديك من خلال البوابة الإلكترونية عن طريق "الدفعات المالية"..نسعد بخدمتك".كما تفاعل حساب خدمة المستفيدين في وقت سابق، مع استفسار من قبل شخص يتساءل فيه عن كيفية حذف "مصدر دخل" لم يعد موجودا لديه الآن.وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه : "السلام عليكم.. كيف أحذف مصدر دخل لم يعد موجود الآن؟".وجاء الرد من خدمة المستفيدين على استفساره بالقول : " وعليكم السلام.. بإمكانك حذف الدخل عن طريق حسابك (ملف المستفيد، بيانات عامة) وحذف الدخل ثم الضغط على " حفظ " ، نسعد بخدمتك".أيضا وجه حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن، تحذيرا بشأن عدم الدقة في تقديم البيانات أثناء عملية التسجيل، خاصة فيما يتعلق بإرفاق عقد الإيجار.وكان أحد الأشخاص السلام عليكم .. أرغب في تقديم لحساب المواطن وأنا مستأجر عند والدي بعقد الكتروني هل يمانع ذالك؟".وجاء الرد :" وعليكم السلام ، في حال وجود عقد إيجار موحد سيتم التحقق من خلال منصة إيجار دون الحاجة لإرفاق مستند، وسيتم مطابقة بياناتك المفصح عنها مع الجهات ذات العلاقة وفي حال عدم صحة المعلومات فإن ذلك يعرضك للجزاءات وفق سياسات وضوابط البرنامج".