عاجل.. حساب المواطن: هؤلاء لن تشملهم دفعة شهر فبراير

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أوضح برنامج حساب المواطن أن هناك بعض المستفيدين لن تشملهم الدفعة 75 لشهر فبراير 2024.

وقال البرنامج عبر حساب خدمة المستفيدين في منصة "إكس": "في حال تم تقديم الطلب بعد تاريخ "10 يناير" سيتم دراسة الأهلية وإبلاغك باستيفائك لشروط الأهلية عن طريق حسابك (دراسة الأهلية) ضمن دورة الأهلية لشهر "مارس"، ولن تشملك دفعة شهر "فبراير".

جاء ذلك ردًا على سؤال أحد المواطنين قال فيه: "أنا سجلت من الأول وإلى الآن هذا الذي يظهر لي.. هل سيشملني دعم هذا الشهر؟".



في حال تم تقديم الطلب بعد تاريخ "10 يناير" سيتم دراسة الأهلية وإبلاغك بإستيفائك لشروط الأهلية عن طريق حسابك (دراسة الأهلية) ضمن دورة الأهلية لشهر "مارس" ولن تشملك دفعة شهر "فبراير " ، نسعد بخدمتك — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) February 10, 2024

شروط استيفاء الأهلية



ما شروط التسجيل في حساب المواطن؟







المستهدفون من حساب المواطن



قيمة استحقاق حساب المواطن







خطوات التسجيل في حساب المواطن

