توضيح عاجل من حساب المواطن لأبرز أسئلة المستفيدين المتعلقة بدعم فبراير

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أكد برنامج حساب المواطن على بدء إيداع الدعم المخصص
لشهر فبراير، وقال إنه سيستمر حتى نهاية اليوم الأحد.
إيداع الدعم المخصص لشهر فبرايروتابع: "وبإمكانك التوجه إلى حسابك والتأكد من
حالة الدفعة عن طريق (تسجيل دخول، الدفعات المالية)".
وتعددت أسئلة المستفيدين فيما يتعلق بالدفعة 75 لشهر فبراير 2024، وهذه أبرز تساؤلاتهم:
** ممكن أعرف لماذا الدفعة هذا الشهر ناقصة؟عزيزي المستفيد، بإمكانك الاطلاع على سبب نقص الدفعة
لديك من خلال حسابك عن طريق (الدفعات المالية).
وعليكم السلام ،عزيزي المستفيد ، بإمكانك الإطلاع على سبب نقص الدفعة لديك من خلال حسابك عن طريق (الدفعات المالية )— خدمة المستفيدين (@Citizen_care) February 10, 2024
** إذا أختي مستقلة وعقد الإيجار باسمها هل أقدر أقدم
به وينزل لي؟في حال وجود عقد إيجار كمستند لإثبات الاستقلالية لابد
أن يكون عقد إيجار موحد (ساري المفعول) من شبكة إيجار باسم المتقدم بالطلب وغير
مشترك.
وعليكم السلام ، في حال وجود عقد إيجار كمستند لإثبات الاستقلالية لابد أن يكون عقد إيجار موحد (ساري المفعول) من شبكة ايجار باسم المتقدم بالطلب وغير مشترك ، نسعد بخدمتك— خدمة المستفيدين (@Citizen_care) February 10, 2024
** حالة الدفعة لا يوجد.. لماذا؟ وأين المشكلة؟حالة الدفعة (لا يوجد) تعني بأن إجمالي دخل المستفيد
والتابعين (في حال وجود تابعين) تجاوز الحد المانع للدعم، حيث تختلف قيمة الدعم من
أسرة إلى أخرى بناء على تركيبتها ومجموع دخلها، وبإمكانك استخدام الحاسبة
التقديرية عبر الرابط (من هنا)".
حياك الله ، حالة الدفعة (لا يوجد) تعني بأن إجمالي دخل المستفيد والتابعين (في حال وجود تابعين) تجاوز الحد المانع للدعم، حيث تختلف قيمة الدعم من أسرة إلى أخرى بناء على تركيبتها ومجموع دخلها، وبإمكانك استخدام الحاسبة التقديرية عبر الرابط https://t.co/IhkLFAlJXW ، نسعد بخدمتك— خدمة المستفيدين (@Citizen_care) February 11, 2024
** أنا متزوج ونزل لي مبلغ 400 ريال فقط.. لماذا؟يختلف الاستحقاق وفقاً لتركيبة الأسرة وإجمالي دخلها،
وبإمكانك استخدام الحاسبة التقديرية عبر الرابط (من هنا)".
اهلا بك ، يختلف الاستحقاق وفقاً لتركيبة الأسرة وإجمالي دخلها ، وبإمكانك استخدام الحاسبة التقديرية عبر الرابط https://t.co/IhkLFAlJXW ، نسعد بخدمتك— خدمة المستفيدين (@Citizen_care) February 11, 2024
** هل الأبناء يُضافوا تلقائيًا أم لابد أن أضيفهم أنا؟ وكيف طريقة الإضافة؟بإمكانك إضافة التابعين عن طريق حسابك (ملف المستفيد -
التابعين) والضغط على "جلب التابعين من مركز المعلومات الوطني" أو عن
طريق إضافة بيانات التابعين يدوياً من خلال الضغط على "إضافة تابعين".
بإمكانك اضافة التابعين عن طريق حسابك (ملف المستفيد - التابعين) والضغط على "جلب التابعين من مركز المعلومات الوطني" او عن طريق اضافة بيانات التابعين يدوياً من خلال الضغط على "اضافة تابعين".— خدمة المستفيدين (@Citizen_care) February 10, 2024
شروط استيفاء الأهليةويشترط برنامج حساب المواطن، لاستيفاء شروط الأهلية:
- أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل.
- أن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.
- عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون.
- توافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة.
- فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.
ما شروط التسجيل في حساب المواطن؟- الهوية الوطنية
وكارت العائلة.
- معلومات عن العمل والراتب.
- معلومات عن الدخل الإضافي في إعانات الدولة.
- الإفصاح عن دخل الزوجة إن وجد.
- بطاقة أحوال لكل من العاطل عن العمل والموظف الحكومي وموظف القطاع الخاص.
- رقم الحساب البنكي "الآيبان"، على أن يكون الحساب نشطًا.
– أن يكون راتب المواطن أقل من عشرين ألف ريال.
خطوات التسجيل في حساب المواطنفيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:
الدخول على موقع حساب المواطن (من هنا).
يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدحال البيانات التالية:
-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.
تسجيل الدخول للموقع:
سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.
-تغيير كلمة المرور
يقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.
-إدخال البيانات
يقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية:
بيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارة المرفقات.
-رفع الوثائق المطلوبة
ستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".
-التأكد ومراجعة البيانات
بعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.
اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.
المستهدفون من حساب المواطن1 – الأسر
السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.
قيمة استحقاق حساب المواطنيمكن من خلال الحاسبة التقديرية لبرنامج حساب المواطن،
التعرف على قيمة الاستحقاق الشهري من الدعم، وكذا الحد المانع.
وفيما يلي خطوات معرفة قيمة الاستحقاق التقريبي من خلال استخدام حاسبة الدعم:
- ادخل إلى الموقع الرسمي لـحساب المواطن (من هنا).
- اضغط على الحاسبة التقديرية.
- اضغط على أيقونة "الحسب".
- حدد حالتك في الخيارات.