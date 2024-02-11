توضيح عاجل من حساب المواطن لأبرز أسئلة المستفيدين المتعلقة بدعم فبراير

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أكد برنامج حساب المواطن على بدء إيداع الدعم المخصص لشهر فبراير، وقال إنه سيستمر حتى نهاية اليوم الأحد.





إيداع الدعم المخصص لشهر فبراير



** ممكن أعرف لماذا الدفعة هذا الشهر ناقصة؟



وعليكم السلام ،عزيزي المستفيد ، بإمكانك الإطلاع على سبب نقص الدفعة لديك من خلال حسابك عن طريق (الدفعات المالية ) — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) February 10, 2024

** إذا أختي مستقلة وعقد الإيجار باسمها هل أقدر أقدم به وينزل لي؟



وعليكم السلام ، في حال وجود عقد إيجار كمستند لإثبات الاستقلالية لابد أن يكون عقد إيجار موحد (ساري المفعول) من شبكة ايجار باسم المتقدم بالطلب وغير مشترك ، نسعد بخدمتك — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) February 10, 2024

** حالة الدفعة لا يوجد.. لماذا؟ وأين المشكلة؟



حياك الله ، حالة الدفعة (لا يوجد) تعني بأن إجمالي دخل المستفيد والتابعين (في حال وجود تابعين) تجاوز الحد المانع للدعم، حيث تختلف قيمة الدعم من أسرة إلى أخرى بناء على تركيبتها ومجموع دخلها، وبإمكانك استخدام الحاسبة التقديرية عبر الرابط https://t.co/IhkLFAlJXW ، نسعد بخدمتك February 11, 2024

** أنا متزوج ونزل لي مبلغ 400 ريال فقط.. لماذا؟



اهلا بك ، يختلف الاستحقاق وفقاً لتركيبة الأسرة وإجمالي دخلها ، وبإمكانك استخدام الحاسبة التقديرية عبر الرابط ⁦ https://t.co/IhkLFAlJXW ، نسعد بخدمتك February 11, 2024

** هل الأبناء يُضافوا تلقائيًا أم لابد أن أضيفهم أنا؟ وكيف طريقة الإضافة؟



بإمكانك اضافة التابعين عن طريق حسابك (ملف المستفيد - التابعين) والضغط على "جلب التابعين من مركز المعلومات الوطني" او عن طريق اضافة بيانات التابعين يدوياً من خلال الضغط على "اضافة تابعين". — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) February 10, 2024

شروط استيفاء الأهلية



ما شروط التسجيل في حساب المواطن؟







خطوات التسجيل في حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن







قيمة استحقاق حساب المواطن

