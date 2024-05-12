الجامعة الإسلامية تحدد موعد الاختبار التحريري للمرشحين للوظائف الأكاديمية

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أعلنت الجامعة الإسلامية، عن موعد الاختبار التحريري للمرشحين من المتقدمين على الوظائف الأكاديمية المعلن عنها بتاريخ 24 شوال 1445هـ،
موعد الاختبار التحرير:وأوضحت الجامعة الإسلامية أن الاختبارات التحريرية للمرشحين للوظائف الأكاديمية تنطلق في السبت 10/11/1445هـ، الساعة التاسعة صباحا.
ويمكن الاطلاع على كافة التفاصيل من خلال البيان المرفق:
تنبيهات مهمة للمتقدمين للوظائف الأكاديمية:
- يلزم إحضار الهوية الوطنية لدخول الاختبار.
- يلزم الحضور الساعة 8:30 صباحاً ، ويمنع دخول الاختبار بعد مضي نصف ساعة من بدايته.
- يمنع دخول أجهزة الهواتف المحموله لقاعات الاختبارات .