الأحد، 04 ذو القعدة 1445 ، 12 مايو 2024

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مشروع حكومي يعلن عن طرح وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس للعمل بالرياض

القدية
القدية
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أعلنت شركة القدية للاستثمار (مشروع حكومي) عن فتح باب التوظيف لشغل (18) وظيفة شاغرة للجنسين حملة البكالوريوس في مختلف التخصصات (الإدارية، المالية، التقنية، الهندسية) على النحو التالي:اضافة اعلان

- مدير أول - تطوير الأعمال والشراكة
- مدير أول - متنزه
- مدير - تطوير الأعمال والشراكة
- مدير أول - الترفيه المبتكر
- مساعد أول الترفيه المبتكر
- مدير أول - استراتيجية الترفيه
- مدير - استراتيجية الترفيه
- مساعد أول - استراتيجية التخطيط المالي والتجاري
- مساعد مدير - هندسة الأعمال
- مدير أول - الإدارة الاستراتيجية للموردين
- مساعد أول - المشتريات
- مساعد مدير - شريك الأعمال التجارية
- مدير أول - الخزانة
- المدير التنفيذي - التجارة والبيع
- المدير التنفيذي - الاستراتيجية
- مدير التطوير (الضيافة/ الاستخدام المختلط /الترفيه)

التخصصات المطلوبة:


- إدارة الأعمال
- إدارة سلاسل الإمداد
- المشتريات
- التسويق
- المحاسبة
- المالية
- علوم الحاسب
- الهندسة المعمارية
- الهندسة

- أي تخصصات ذات صلة.

نبذة عن الشركة:



شركة القدية للاستثمار هي شركة تطوير عقاري تتولى ثاني اكبر مشروع عقاري في العالم وهو تطوير القدية عاصمة الترفيه والرياضة والثقافة وتساهم الشركة لجذب الزوار الدوليين والمحليين مما يساهم في تطلع المملكة العربية السعودية الى تعزيز قطاع الترفيه ونوعية الحياة والطموح السياحي.

طريقة التقديم:



التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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