مشروع حكومي يعلن عن طرح وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس للعمل بالرياض

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أعلنت شركة القدية للاستثمار (مشروع حكومي) عن فتح باب التوظيف لشغل (18) وظيفة شاغرة للجنسين حملة البكالوريوس في مختلف التخصصات (الإدارية، المالية، التقنية، الهندسية) على النحو التالي:



- مدير أول - تطوير الأعمال والشراكة

- مدير أول - متنزه

- مدير - تطوير الأعمال والشراكة

- مدير أول - الترفيه المبتكر

- مساعد أول الترفيه المبتكر

- مدير أول - استراتيجية الترفيه

- مدير - استراتيجية الترفيه

- مساعد أول - استراتيجية التخطيط المالي والتجاري

- مساعد مدير - هندسة الأعمال

- مدير أول - الإدارة الاستراتيجية للموردين

- مساعد أول - المشتريات

- مساعد مدير - شريك الأعمال التجارية

- مدير أول - الخزانة

- المدير التنفيذي - التجارة والبيع

- المدير التنفيذي - الاستراتيجية

- مدير التطوير (الضيافة/ الاستخدام المختلط /الترفيه)





التخصصات المطلوبة:



نبذة عن الشركة:

طريقة التقديم:

