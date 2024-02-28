الأربعاء، 18 شعبان 1445 ، 28 فبراير 2024

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لأصحاب هذه التخصصات.. فرص للتوظيف بالشركة السعودية للخطوط الحديدية

الخطوط الحديدية السعودية سار
الشركة السعودية للخطوط الحديدية
أ أ
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تعلن الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) عن توفر وظائف إدارية وتقنية وهندسية شاغرة للعمل في كل من (الرياض، جدة، مكة المكرمة، الشرقية) حسب المسميات والشروط التالية:اضافة اعلان

- رئيس قسم محطة (MMMP Station Section Head) 
- رئيس قسم طاقم قطار (MMMP Train Crew Section Head)
- رئيس محطة (MMMP Station Master)
- أخصائي عقود أول (Senior Contract Specialist)
- المدرب الفني (MMMP Technical Trainer)
- أخصائي أول الاتصالات المؤسسية (Corporate Communication Senior Specialist)
- أخصائي أول مشتريات البنية التحتية (Infrastructure Procurement Senior Specialist)
- رئيس قسم تطوير الأعمال العقارية (Real Estate Business Development Section Head)
- أخصائي فحص الحرائق (Fire Inspections Specialist)
- أخصائي أول عمليات أمن تقنية المعلومات (IT Security Operations Senior Specialist)    

 التخصصات المطلوبة

- الإدارة العامة
- الموارد البشرية
- الإلكترونيات الصناعية
- التحكم
- الاتصالات
- الأمن السيبراني
- الهندسة الصناعية
- الهندسة الميكانيكية
- الهندسة الكهربائية
- الهندسة
- أو ما يعادلهم.
 

المزايا

- رواتب تنافسية تحدد حسب المؤهل أو الخبرة.
- بدل نقل 10% من الراتب الأساسي.
- بدل سكن 25% من الراتب الأساسي.
- تأمين طبي شامل للموظف وعائلته ووالديه.
- إجازة سنوية مدفوعة.

- فرص تدريب وتطوير داخل وخارج المملكة.
 

طريقة التقديم

متاح التقديم حاليًا عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: من هنا

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