لأصحاب هذه التخصصات.. فرص للتوظيف بالشركة السعودية للخطوط الحديدية

تعلن الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) عن توفر وظائف إدارية وتقنية وهندسية شاغرة للعمل في كل من (الرياض، جدة، مكة المكرمة، الشرقية) حسب المسميات والشروط التالية:
- رئيس قسم محطة (MMMP Station Section Head)
- رئيس قسم طاقم قطار (MMMP Train Crew Section Head)
- رئيس محطة (MMMP Station Master)
- أخصائي عقود أول (Senior Contract Specialist)
- المدرب الفني (MMMP Technical Trainer)
- أخصائي أول الاتصالات المؤسسية (Corporate Communication Senior Specialist)
- أخصائي أول مشتريات البنية التحتية (Infrastructure Procurement Senior Specialist)
- رئيس قسم تطوير الأعمال العقارية (Real Estate Business Development Section Head)
- أخصائي فحص الحرائق (Fire Inspections Specialist)
- أخصائي أول عمليات أمن تقنية المعلومات (IT Security Operations Senior Specialist)
التخصصات المطلوبة- الإدارة العامة
- الموارد البشرية
- الإلكترونيات الصناعية
- التحكم
- الاتصالات
- الأمن السيبراني
- الهندسة الصناعية
- الهندسة الميكانيكية
- الهندسة الكهربائية
- الهندسة
- أو ما يعادلهم.
المزايا- رواتب تنافسية تحدد حسب المؤهل أو الخبرة.
- بدل نقل 10% من الراتب الأساسي.
- بدل سكن 25% من الراتب الأساسي.
- تأمين طبي شامل للموظف وعائلته ووالديه.
- إجازة سنوية مدفوعة.
- فرص تدريب وتطوير داخل وخارج المملكة.