لأصحاب هذه التخصصات.. فرص للتوظيف بالشركة السعودية للخطوط الحديدية

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تعلن الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) عن توفر وظائف إدارية وتقنية وهندسية شاغرة للعمل في كل من (الرياض، جدة، مكة المكرمة، الشرقية) حسب المسميات والشروط التالية:



- رئيس قسم محطة (MMMP Station Section Head)

- رئيس قسم طاقم قطار (MMMP Train Crew Section Head)

- رئيس محطة (MMMP Station Master)

- أخصائي عقود أول (Senior Contract Specialist)

- المدرب الفني (MMMP Technical Trainer)

- أخصائي أول الاتصالات المؤسسية (Corporate Communication Senior Specialist)

- أخصائي أول مشتريات البنية التحتية (Infrastructure Procurement Senior Specialist)

- رئيس قسم تطوير الأعمال العقارية (Real Estate Business Development Section Head)

- أخصائي فحص الحرائق (Fire Inspections Specialist)

- أخصائي أول عمليات أمن تقنية المعلومات (IT Security Operations Senior Specialist)





التخصصات المطلوبة



المزايا



- الإدارة العامة- الموارد البشرية- الإلكترونيات الصناعية- التحكم- الاتصالات- الأمن السيبراني- الهندسة الصناعية- الهندسة الميكانيكية- الهندسة الكهربائية- الهندسة- أو ما يعادلهم.- رواتب تنافسية تحدد حسب المؤهل أو الخبرة.- بدل نقل 10% من الراتب الأساسي.- بدل سكن 25% من الراتب الأساسي.- تأمين طبي شامل للموظف وعائلته ووالديه.- إجازة سنوية مدفوعة.

- فرص تدريب وتطوير داخل وخارج المملكة.





طريقة التقديم

