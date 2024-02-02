الجمعة، 21 رجب 1445 ، 02 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

تنبيه عاجل من التأمينات بخصوص تأخير صرف ساند

رابت - الراتب - ريال -
راتب ساند يصرف مطلع كل شهر ميلادي
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

دعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، المتعطلين عن العمل المشمولين بدعم ساند إلى التواصل معها، في حال عدم صرف الراتب الشهري الذي أُودع في حسابات المستفيدين أمس.اضافة اعلان

راتب ساند

وقالت عبر حسابها في منصة "إكس": "تم إيداع وصرف معاشات التقاعد والمنافع التأمينية للمستحقين في نظام التأمينات بتاريخ اليوم 1/2/2024".
وأضافت: "وفي حال تم اعتماد طلبك مسبقًا ولم يتم الصرف نرجو التواصل معنا عبر الرابط التالي وتوضيح ذلك وسيتم التحقق وإفادتك: (من هنا)".


نظام ساند

نظام "ساند" هو نظام ضد التعطل عن العمل، ويتبع لأنظمة الرعاية الاجتماعية التي أطلقتها مؤسسة التأمينات الاجتماعية في المملكة في عام 1435 هـ.
ويختص النظام بتقديم الدعم المادي للموظفين السعوديين في حال تعرض أي منهم للتعطل عن العمل، أو في حال تم فصل الموظف لظروفٍ خارجة عن إرادته، من أجل توفير حياة كريمة لهم خلال فترة تعطلهم عن العمل إلى حين العثور على وظيفة أخرى، ويتم ذلك من خلال توفير مصدر دخل شهري لمدة عام كامل، إلى حين الحصول على وظيفة جديدة.
ويشمل نظام "ساند" كافة العاملين في المملكة في القطاع الخاص، والعاملين الحكوميين الخاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية، شريطة أن يكون عمر المستفيد منه أقل من 60 عامًا، إذ أن نظام "ساند" يسعى إلى تحقيق الحماية الاجتماعية للعمال السعوديين بالقطاع الخاص، والعاملين الحكوميين الخاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية.

الشروط المؤهلة للحصول على استحقاق "ساند"

-الإفلاس: في حال إشهار المنشأة إفلاسها وفق الأنظمة.
-فصل بموجب المادة (77) من نظام العمل:
عند فصل الموظف وفق أحكام المادة 77 من نظام العمل.
-إنهاء النشاط: عند إنهاء علاقة العمل بسبب إنهاء نشاط المنشأة نهائيًا.
-انتهاء العقد أو عدم التجديد برغبة صاحب العمل:
إذا انتهى عقد العمل ولم يرغب صاحب العمل بتجديد العقد مع رغبة المشترك بتجديده.
-الأحكام القضائية التي تُثبت أن ترك العامل للعمل لأسباب راجعة لصاحب العمل:
إذا صدر قرار من الجهة المختصة بثبوت فسخ العقد بسبب راجع لصاحب العمل

اقرأ أيضا

عاجل.. الجوازات توضح خطوات إصدار جواز سفر إلكتروني لطفل عمره 3 سنوات

عاجل.. كيف أحذف الدخل وأضيف "ساند" في حساب المواطن؟

عاجل.. يسكن مع شقيقه في منزل إيجار.. هل يستحق دعم المواطن؟

تفاديًا للزحام.. خطوات زيارة الروضة الشريفة بيسر وطمأنينة

عاجل.. تنبيه مهم من الصندوق العقاري للمستفيدين بشأن الحصول على خصومات

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

رابت - الراتب - ريال - 4:25 م الخميس، 01 فبراير 2024

بشرى سارة.. إيداع معاش مستفيدي نظام التأمينات الاجتماعية اليوم

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 10:30 م الجمعة، 26 يناير 2024

أقل سن للاشتراك الإلزامي في نظام التأمينات الاجتماعية

رواتب - راتب - ريال - وظائف 3:08 م الإثنين، 15 يناير 2024

عاجل.. موعد صرف معاش التقاعد والتأمينات لشهر يناير 2024

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 10:43 ص الإثنين، 08 يناير 2024

العامل الذي تم إزالته من "قوى" متى يسقط من التأمينات؟

اقرأ أيضا

مدينة الملك سعود الطبية - سعود الطبية
7:42 م الخميس، 01 فبراير 2024

مدينة الملك سعود الطبية تعلن عن وظائف شاغرة

الخدمات الأرضية
6:41 م الخميس، 01 فبراير 2024

الخدمات الأرضية تعلن عن فتح التوظيف بمطارات المملكة

صكوك صح
4:50 م الخميس، 01 فبراير 2024

كل التفاصيل.. أهم الأسئلة حول منتج إدخار الأفراد الجديد "صح"

مساند العمالة المنزلية
4:42 م الخميس، 01 فبراير 2024

عاجل.. خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية.. الرسوم والإجراءات

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

النائب العام الليبي
6:27 م الجمعة، 02 فبراير 2024

النائب العام: استمرار الجولات الرقابية والتفتيشية اليومية على السجون ودور التوقيف

رياح نشطة
6:19 م الجمعة، 02 فبراير 2024

تحذير عاجل من رياح قوية متربة على الرياض وهذه المناطق لـ11 مساءً

صندوق النقد
6:02 م الجمعة، 02 فبراير 2024

"النقد الدولي": آفاق اقتصاد المملكة أكثر إيجابية والنمو المتوقع 5.5% في 2025

العالم فى اسبوع
6:00 م الجمعة، 02 فبراير 2024

العالم في أسبوع.. صلاحيات جديدة لمديري المدارس وتقديم موعد الاختبارات

النصب والاحتيال
5:44 م الجمعة، 02 فبراير 2024

إعلامي: استثمر مع الشركات المالية المرخصة وتجنّب "النصابين والحرامية"

رابت - الراتب - ريال -
5:11 م الجمعة، 02 فبراير 2024

تنبيه عاجل من التأمينات بخصوص تأخير صرف ساند