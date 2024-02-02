تنبيه عاجل من التأمينات بخصوص تأخير صرف ساند

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دعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، المتعطلين عن العمل المشمولين بدعم ساند إلى التواصل معها، في حال عدم صرف الراتب الشهري الذي أُودع في حسابات المستفيدين أمس. اضافة اعلان





راتب ساند



وقالت عبر حسابها في منصة "إكس": "تم إيداع وصرف معاشات التقاعد والمنافع التأمينية للمستحقين في نظام التأمينات بتاريخ اليوم 1/2/2024".وأضافت: "وفي حال تم اعتماد طلبك مسبقًا ولم يتم الصرف نرجو التواصل معنا عبر الرابط التالي وتوضيح ذلك وسيتم التحقق وإفادتك: (من هنا )".



نسعد بخدمتك حياك الله ، تم ايداع وصرف معاشات التقاعد والمنافع التأمينية للمستحقين في نظام التامينات بتاريخ اليوم 1/2/2024 وفي حال تم اعتماد طلبك مسبقا ولم يتم الصرف نرجو التواصل معنا عبر الرابط التالي وتوضيح ذلك وسيتم التحقق وافادتك: https://t.co/KnBpe9Fzx2 نسعد بخدمتك February 2, 2024

نظام ساند



الشروط المؤهلة للحصول على استحقاق "ساند"



نظام "ساند" هو نظام ضد التعطل عن العمل، ويتبع لأنظمة الرعاية الاجتماعية التي أطلقتها مؤسسة التأمينات الاجتماعية في المملكة في عام 1435 هـ.ويختص النظام بتقديم الدعم المادي للموظفين السعوديين في حال تعرض أي منهم للتعطل عن العمل، أو في حال تم فصل الموظف لظروفٍ خارجة عن إرادته، من أجل توفير حياة كريمة لهم خلال فترة تعطلهم عن العمل إلى حين العثور على وظيفة أخرى، ويتم ذلك من خلال توفير مصدر دخل شهري لمدة عام كامل، إلى حين الحصول على وظيفة جديدة.ويشمل نظام "ساند" كافة العاملين في المملكة في القطاع الخاص، والعاملين الحكوميين الخاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية، شريطة أن يكون عمر المستفيد منه أقل من 60 عامًا، إذ أن نظام "ساند" يسعى إلى تحقيق الحماية الاجتماعية للعمال السعوديين بالقطاع الخاص، والعاملين الحكوميين الخاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية.-الإفلاس: في حال إشهار المنشأة إفلاسها وفق الأنظمة.-فصل بموجب المادة (77) من نظام العمل:عند فصل الموظف وفق أحكام المادة 77 من نظام العمل.-إنهاء النشاط: عند إنهاء علاقة العمل بسبب إنهاء نشاط المنشأة نهائيًا.-انتهاء العقد أو عدم التجديد برغبة صاحب العمل:إذا انتهى عقد العمل ولم يرغب صاحب العمل بتجديد العقد مع رغبة المشترك بتجديده.-الأحكام القضائية التي تُثبت أن ترك العامل للعمل لأسباب راجعة لصاحب العمل:إذا صدر قرار من الجهة المختصة بثبوت فسخ العقد بسبب راجع لصاحب العمل