لأصحاب المنشآت.. الجوازات توضح تفاصيل خدمة تقرير مقيم وأهميته

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أكدت المديرية العامة للجوازات أهمية خدمة تقرير لأصحاب المنشآت، خاصة في حالة الرغبة في إ صدار تقرير عن أحد العاملين.

وقالت الجوازات، عبر حسابها الرسمي في منصة إكس "تويتر سابقا": أن البوابة الإلكترونية مقيم تمكن أصحاب المنشآت من إصدار تقرير عن أحد العاملين لديهم لتقديمه إلى الجهات الطالبة، دون الحاجة لمراجعة الجوازات وتوثيقة.





أهمية خدمة تقرير مقيم



تمكّن البوابة الإلكترونية ⁧#مقيم⁩ أصحاب المنشآت من إصدار تقرير عن أحد العاملين لديهم لتقديمه إلى الجهات الطالبة، دون الحاجة لمراجعة ⁧#الجوازات⁩ وتوثيقة. pic.twitter.com/lbaGiWwbcH — الجوازات السعودية (@AljawazatKSA) September 3, 2023

وأشارت المديرية العامة للجوازات، أن أهمية خدمة تقرير مقيم لأصحاب المنشآت تتمثل فيما يلي:- يحتوي على المعلومات الأساسية عن المقيم- يعد مستندا رسميا ومعتمدا من المديرية العامة للجوازات- لا يلزم زيارة إدارة الجوازات لتوثيقه- يمكن التحقق من التقرير بسهولة