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لأصحاب المنشآت.. الجوازات توضح تفاصيل خدمة تقرير مقيم وأهميته

الجوازات
المديرية العامة للجوازات
أ أ
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أكدت المديرية العامة للجوازات أهمية خدمة تقرير لأصحاب المنشآت، خاصة في حالة  الرغبة في إ صدار  تقرير عن أحد العاملين.
وقالت الجوازات، عبر حسابها الرسمي في منصة إكس "تويتر سابقا": أن البوابة الإلكترونية مقيم تمكن أصحاب المنشآت من إصدار تقرير عن أحد العاملين لديهم لتقديمه إلى الجهات الطالبة، دون الحاجة لمراجعة الجوازات وتوثيقة.

أهمية خدمة تقرير مقيم


وأشارت المديرية العامة للجوازات، أن أهمية خدمة تقرير مقيم لأصحاب المنشآت تتمثل فيما يلي:
- يحتوي على  المعلومات الأساسية عن المقيم
- يعد مستندا رسميا ومعتمدا من المديرية العامة للجوازات
- لا يلزم زيارة إدارة الجوازات لتوثيقه
- يمكن التحقق من التقرير بسهولة

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