كلية الملك خالد العسكرية تعلن عن نتائج الترشيح لحملة الشهادة الثانوية

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أعلنت كلية الملك خالد العسكرية عن نتائج الترشيح للمرحلة التالية من الإجراءات لحملة الشهادة الثانوية للعام الدراسي 1445هـ، من خلال الرابط الموضح أدناه. اضافة اعلان





طريقة ورابط للاستعلام:



يمكن الاستعلام عن نتائج الترشح بكلية الملك خالد العسكرية من خلال الرابط التالي " اضغط هنا ".



وفي وقت سابق، أعلنت كلية الملك خالد العسكرية (لجنة القبول والتسجيل) بوزارة الحرس الوطني عن نتائج المتقدمين (الضبّاط الجامعيين) للعام الدراسي 1445هـ من حملة الشهادة الجامعية والمرشحين (للمرحلة التالية) من الإجراءات.



للاستعلام: اضغط هنا



وكانت كلية الملك خالد العسكرية مُمثلة في لجنة القبول والتسجيل بوزارة الحرس الوطني فتحت باب التسجيل للعام الدراسي 1445هـ لحملة (الشهادة الجامعية) و (الثانوية العامة)، وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.





المؤهلات المطلوبة:



الشروط للثانوية:



الشروط للجامعيين:



التخصصات للجامعيين:

