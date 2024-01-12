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إلغاء الكفيل لـ 5 مهن.. تعرف على مميزات إلغاء الكفالة للموظف وصاحب العمل

الموارد البشرية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
أ أ
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بهدف تحسين علاقة العمل بين الطرفين "الموظف وجهة العمل"، أعلنت المملكة عن مبادرة لإلغاء الكفالة لـ 5 مهن، توفر العديد من المميزات للاقتصاد وأصحاب هذه المهن.اضافة اعلان

خدمة التنقل الوظيفي للعامل

وكانت وزارة الموارد البشرية أعلنت أن الخدمات التي تقدمها مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية تتمثل في خدمة التنقل الوظيفي التي تتيح للعامل الوافد الانتقال عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة لموافقة صاحب العمل.
وتحدد  المبادرة آليات الانتقال خلال سريان العقد بشرط الالتزام بفترة الإشعار والضوابط المحددة.

السماح للعامل بالسفر خارج المملكة بإشعار

وتتضمن المبادرة "خدمة الخروج والعودة، التي تسمح للعامل الوافد بالسفر خارج المملكة، وذلك عند تقديم الطلب مع إشعار صاحب العمل إلكترونيًّا.

المهن التي يُسمح لأصحابها العمل بدون كفيل

1- العاملون في الأعمال اليدوية والورش والمقاولات.
2- العمل الهندسي بمختلف تخصصاته كهندسة الإنشاء والمدني وهندسة الكهرباء وأيضا مهندسي الميكانيكا.
3- العمل الطبي أيضًا والتمريض.
4- المديرون فيما يخص المبيعات والحسابات والمديرين التنفيذيين ومديري الإدارات.
5- أيضا شمل ذلك القرار السكرتارية التنفيذية.

مميزات إلغاء الكفالة لهذه المهن


هناك العديد من المميزات لقرار إلغاء الكفالة للمهن الخمس المذكورة، وبالتأكيد فإن قرار إلغاء الكفالة يصب في مصلحة الوطن أولا والمواطنين.

ومن مميزات تطبيق هذا القرار ما يلي:

1- زيادة الإنتاج المحلي للمملكة بسبب خلق بيئة منافسة بين المواطنين والوافدين مما يعود بالنفع على المملكة.
2- السماح للوافد أن يبحث عن عمل مناسب له من حيث الخبرة والشهادة والدخل المادي دون تحكم أحد فيه وإجباره على عمل معين.
3- حفظ حق العامل وتقليل الارتباط بالكفيل.
4 - تقليل الفارق في العقود بين الوافدين والمقيمين.
5- خلق علاقة جيدة ومستدامة بين الوافد والمقيم واحترام للعقود بينهم.

متى بدأ العمل بنظام إلغاء الكفالة؟

بدأ العمل بمبادرة "إلغاء الكفالة" في المملكة في منتصف مارس 2022، وذلك ضمن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية في نوفمبر 2020. والمبادرة لم تشمل خمس مهن، هي (السائق الخاص، الحارس، العمالة المنزلية، الراعي، والبستاني).
وتستهدف المبادرة دعم رؤية وزارة الموارد البشرية في بناء سوق عمل جاذب، وتمكين وتنمية الكفاءات، وتطوير بيئة العمل.

شروط استفادة العامل من الخدمة

ويستفيد العامل من هذه الخدمة وفق شروط، أهمها أن يكون ضمن العمالة المهنية الوافدة الخاضعة لنظام العمل، وأن يمضي العامل الوافد 12 شهرًا لدى صاحب العمل الحالي منذ دخوله المملكة.
وأن يتقدم بإشعار لصاحب العمل إلكترونيًّا بطلب نقل الخدمة قبل 90 يومًا من الانتقال، أو عند الرغبة في إنهاء العلاقة التعاقدية.

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