الإثنين، 03 رجب 1445 ، 15 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عدم أهلية الضمان الاجتماعي.. ما علاقته بالإيجار؟

الضمان الاجتماعي المطور
الضمان المطور
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

كشف حساب "الضمان الاجتماعي والتمكين" التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن أحد أسباب عدم أهلية مقدم طلب الحصول على معاش الضمان الاجتماعي.

 

معاش الضمان الاجتماعياضافة اعلان

وقال الحساب عبر منصة "إكس": "تظهر رسالة عدم الأهلية للمستفيد عندما تكون قيمة الإيجار المسجلة في عقد الإيجار أقل من القيمة السوقية لأسعار العقارات في المنطقة وفقًا لتقييم الجهة المختصة".

 

خطوات الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي

فيما يلي خطوات الاستعلام عن نتيجة الأهلية:
الدخول إلى المنصة الإلكترونية (من هنا): 
الدخول على أيقونة برامج الدعم الخاصة بي.
اختيار برنامج الضمان الاجتماعي.
استعراض تفاصيل الطلب (الأهلية والاستحقاق). 
استعراض (تفاصيل) دورة الأهلية.

خطوات الاعتراض على عدم أهلية الضمان الاجتماعي
وفيما يلي خطوات الاعتراض على عدم أهلية الضمان المطور:
-الدخول إلى المنصة الإلكترونية (من هنا).
-برامج الدعم الخاصة بي.
-برنامج الضمان الاجتماعي.
-الأهلية والاستحقاق.
-استعراض تفاصيل دورة الأهلية.
-تقديم اعتراض مع إرفاق الملفات المطلوبة  حسب الاعتراض.
-تسليم الاعتراض.

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي

-يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
-استثناء أبناء الأرملة أو المطلقة المتزوجة من غير سعودي.
-الإقامة الدائمة في المملكة.
-استكمال متطلبات وزارة الموارد البشرية لتوفير الخدمات الصحية والتعليمية.
-الالتزام ببرامج التدريب والتوظيف لأفراد الأسرة القادرين.
-أن يكون دخل المتقدم أقل من الحد الأدنى المقدر لدخل الفرد وهو 1100 ريال للأسر و550 ريالاً للفرد الواحد.
-استيفاء جميع المتطلبات التي تتعلق بالخدمات الصحية والتعليمية.
-عدم امتلاك المتقدم لأي ممتلكات أو أصول مالية باهظة الثمن.

ما طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي؟

-إنشاء مستخدم جديد وتعبئة البيانات المطلوبة: رقم الهوية، وتاريخ الميلاد، ورقم الجوال. 
-سيتم إرسال ”رمز التحقق“ إلى رقم الجوال المدخل. 
-إدخال رمز التحقق المرسل إلى جوالك والضغط على ”توثيق“ 
-تسجيل الدخول إلى المنصة باستخدام: رقم الهوية وكلمة المرور. 
-تعبئة البيانات المطلوبة في المنصة.

اقرأ أيضا

عاجل.. خطوات ورابط سداد عقود الإيجار السكني عبر منصة إيجار

حتى لا يؤثر على أهليتك.. تنبيه عاجل من حساب المواطن بخصوص تسجيل التابعين

توضيح عاجل من المرور بخصوص إعادة مبلغ المخالفة بعد قبول الاعتراض عليها

وظائف شاغرة في الهيئة السعودية للسياحة

عاجل.. مؤهل في حساب المواطن ونزلت له دفعة يناير ولم يتم إيداعها بالحساب البنكي.. ماذا يفعل؟

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

منصة قوى 10:57 م الجمعة، 05 يناير 2024

تنبيه مهم من "قوى" حول التصرف المطلوب عند تأخر تحديث حالة رخصة العمل

الضمان الاجتماعي 5:04 م الخميس، 04 يناير 2024

هل يُحتسب راتب الأبناء الموظفين ضمن دخل المرأة المطلقة؟.. رد من الضمان الاجتماعي

الضمان الاجتماعي 4:05 م الأربعاء، 03 يناير 2024

هل الضمان الاجتماعي يتعارض مع حافز؟

الضمان الاجتماعي 4:09 م الثلاثاء، 02 يناير 2024

حقيقة تأثير "تمهير" على أهلية الضمان الاجتماعي؟

اقرأ أيضا

حساب المواطن
11:00 م الأحد، 14 يناير 2024

عاجل.. يعمل شهرا خارج المملكة وآخر بداخلها.. كيف يتم احتساب دخله في حساب المواطن؟

سدايا
10:22 م الأحد، 14 يناير 2024

"سدايا" تفتح التسجيل بالمرحلة الثالثة من "معسكرات LLM" للتدريب على النماذج اللغوية الكبيرة

مركز بناء الأسر المنتجة
10:15 م الأحد، 14 يناير 2024

مركز بناء الأسر المنتجة يعلن عن وظائف شاغرة في عدة مدن

شركة المياه الوطنية
9:54 م الأحد، 14 يناير 2024

شركة المياه الوطنية تعلن عن 270 وظيفة شاغرة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

أخبار السعودية
1:32 م الإثنين، 15 يناير 2024

أخبار السعودية.. التضخم بالمملكة وطريقة سداد الدفعات الإيجارية للعقود السابقة

النيابة العامة - جديد
1:17 م الإثنين، 15 يناير 2024

عاجل.. "النيابة": السجن 5 سنوات لمقيم حاول تهريب 16 سبيكة ذهب بطريقة سرية

الملل في المذاكرة
12:49 م الإثنين، 15 يناير 2024

علماء يكشفون أسباب "الملل في الاختبارات" وخطورته على التحصيل العلمي

ايجار
12:02 م الإثنين، 15 يناير 2024

تنبيه عاجل حول سداد الإيجار للعقود السابقة على قرار السداد الإلكتروني

نزهتك في البر
11:14 ص الإثنين، 15 يناير 2024

عاجل.. خبير طقس يحدد أفضل مكان لقضاء نزهتك في البر بفصل الشتاء

اسعار العملات5
10:55 ص الإثنين، 15 يناير 2024

الإحصاء: 1.5% معدل التضخم السنوي بالمملكة في ديسمبر