عدم أهلية الضمان الاجتماعي.. ما علاقته بالإيجار؟

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كشف حساب "الضمان الاجتماعي والتمكين" التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن أحد أسباب عدم أهلية مقدم طلب الحصول على معاش الضمان الاجتماعي.

معاش الضمان الاجتماعي اضافة اعلان



من أسباب عدم أهلية مقدم طلب الحصول على معاش #الضمان_الاجتماعي عدم توافق القيمة الإيجارية المسجلة في عقد الإيجار مع أسعار الإيجار في المنطقة pic.twitter.com/xVAPWnenB8 — الضمان الاجتماعي والتمكين (@Hrsd_Tamkeen) January 15, 2024

وقال الحساب عبر منصة "إكس": "تظهر رسالة عدم الأهلية للمستفيد عندما تكون قيمة الإيجار المسجلة في عقد الإيجار أقل من القيمة السوقية لأسعار العقارات في المنطقة وفقًا لتقييم الجهة المختصة".

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