عبر "إيجار".. أسهل طريقة لتسجيل وتوثيق عقود الإيجار السكنية الموحدة

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أطلقت وزارة الإسكان خدمة توثيق عقود الإيجار إلكترونياً، والتي تتيح للأطراف المعنية بعقد الإيجار القيام بإجراءات التوثيق دون الحاجة إلى الحضور إلى مكاتب الوزارة أو الجهات الرسمية الأخرى. اضافة اعلان





أسهل طريقة لتسجيل وتوثيق عقود الإيجار السكنية الموحدة



خطوات توثيق عقد الإيجار إلكترونيًا



مزايا توثيق عقد الإيجار إلكترونيًا



الأهمية القانونية لتوثيق عقد الإيجار



خدمات إيجار شؤون الإسكان



وأوضحت منصة إيجار على حسابها في منصة "إكس"، أنه تتيح للوسيط العقاري خدمة تسجيل العقد السكني لتوثيق عقود إيجار إلكترونية موحدة بين المؤجر والمستأجر، وذلك على النحو التالي:تتم خطوات توثيق عقد الإيجار إلكترونياً على النحو التالي:1 - تسجيل الدخول إلى منصة أبشر.2 - إدخال كافة البيانات المطلوبة.3 - اختيار الخدمات الإلكترونية.4 - الموافقة على الإقرار.5 - إرفاق المستندات المطلوبة.6 - استلام رسال تحتوي على رقم الطلب.7 - الضغط علي خدمات وزارة الإسكان، ثم توثيق عقود الإيجار.8 - مراجعة كافة البيانات المدخلة والتأكد من صحتها قبل الإرسال، بعد ذلك الضغط علي متابعة.9 - ستظهر الأحكام والشروط قم بقراءتها جيداً، ثم الموافقة عليها.وأكدت الوزارة أنها تسعى من خلال خدمة توثيق عقود الإيجار إلكترونياً إلى تنظيم قطاع الإيجارات وحماية حقوق المؤجرين والمستأجرين، وتوفير إجراءات توثيق سهلة وسريعة وآمنة، فقد تتمثل مزايا توثيق عقد الإيجار إلكترونياً في ما يلي:1 - سهولة الإجراءات: تتم إجراءات التوثيق إلكترونياً دون الحاجة إلى الحضور إلى مكاتب الوزارة أو الجهات الرسمية الأخرى.2 – السرعة، حيث تتم إجراءات التوثيق خلال دقائق معدودة.3 – الأمان، حيث يتمتع عقد الإيجار الموثوق إلكترونياً بكافة الضمانات القانونية.تتمثل الأهمية القانونية لتوثيق عقد الإيجار في ما يلي:1 - إثبات وجود العقد وشروطه: يعتبر العقد الموثوق إلكترونياً حجة على أطرافه، ويثبت وجود العقد وشروطه.2 - التحقق من صحة العقد: يتم التحقق من صحة العقد الموثوق إلكترونياً من قبل الجهات الرسمية، مما يضمن صحة شروطه وبياناته.3 - الفصل في المنازعات: يتم اللجوء إلى العقد الموثوق إلكترونياً في حالة حدوث أي نزاع بين أطراف العقد حيث يعد مرجعاً للفصل في النزاع.- الوقت اللازم للتنفيذ: (1 يوم عمل).- الجمهور المستهدف، (أعمال و أفراد).- رسوم تقديم الخدمة125 للسنة الأولى، خصم حالي للسنة الأولى 50%، و250 عن كل سنة إضافية.