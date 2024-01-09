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عاجل.. توجيه مهم من الصندوق العقاري لمستفيدي أراضي وزارة الإسكان

الصندوق العقاري
الصندوق العقاري
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وجه حساب العناية بالمستفيدين التابع للصندوق العقاري، تنبيها للمستفيدين من أراضي وزارة الإسكان وتعثروا في عملية البناء.

المستفيدين من أراضي وزارة الإسكان:اضافة اعلان


وكان أحد المواطنين قد وجه استفسارا يقول  فيه :"تم تسليمي قطعة أرض سكنية بمحافظة خميس مشيط "مخطط درة الخميس" ولكن لم يسمح لي بالبناء في ذلك الوقت بسبب تأخر المقاول بسبب جائحة كورونا ثم تعثر المقاول في تسوية الأرض والشوارع المجاورة لها حتى شهر رمضان 1444هـ .. وكذلك تأخير فرز الصكوك  ".

وجاءه الرد من خدمة المستفيدين : " عزيزي المستفيد.. فيما يتعلق حول أراضي وزارة الإسكان.. يرجى التكرم بالتواصل مع سكني وهم جاهزين".

تنبيه مهم لمتضرري كورونا:

أيضا تفاعل حساب العناية بالمستفيدين التابع لصندوق التنمية العقارية، مع استفسار من أحد متضرري جائحة كورونا، والذي تعلقت دفعاته بعد حصوله على أرض مجانية.
وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه : " من حقنا تمديد البناء الذاتي.. إحنا من متضررين جائحة كورونا للان دفعاتنا معلقه حصلت على أرض مجانية لكن المدة كانت مع جائحة كورونا".

وجاء الرد من قبل العناية بالمستفيدين : "عزيزي المستفيد.. خيار تمويل البناء الذاتي يصرف النقد للمستفيد على دفعات من خلال الممول العقاري ، بحد أقصى خمس دفعات أو اكتمال المدة المحددة 36 شهرا، ويتم صرف الدفعات بناءً على مراحل البناء وذلك بعد كل مرحلة يتم تقييمها".

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