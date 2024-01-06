عاجل.. 60 ألف ريال.. خطوات الحصول على قرض الزواج من بنك التنمية الاجتماعية

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يقدم بنك التنمية الاجتماعية، قرض الزواج، الذي يهدف إلى إعانة وتشجيع الشباب على الزواج مما يساعد في تغطية متطلباتهم واحتياجاتهم عبر إجراءات ميسرة وسريعة. اضافة اعلان





شروط الحصول على قرض الزواج



شروط منح قرض الزواج لمن تجاوزت أعمارهم 60 سنة



طلب الحصول على قرض الزواج

