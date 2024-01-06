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عاجل.. 60 ألف ريال.. خطوات الحصول على قرض الزواج من بنك التنمية الاجتماعية

زواج ---
القرض يهدف إلى تخفيف أعباء الزواج على الشباب
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يقدم بنك التنمية الاجتماعية، قرض الزواج، الذي يهدف إلى إعانة وتشجيع الشباب على الزواج مما يساعد في تغطية متطلباتهم واحتياجاتهم عبر إجراءات ميسرة وسريعة.اضافة اعلان

شروط الحصول على قرض الزواج

أن لا يقل عمر المقترض عن (18) سنة وألا يتجاوز (70) سنة.
أن لا يزيد الدخل الشهري عن (14,500) ريال
ألا يتجاوز عمر الكفيل عن (55) سنة.
أن يكون الزواج للمرة الأولى ويستثنى من ذلك من توفيت زوجته الوحيدة.
إضافة الزوجة في سجل الأسرة.
تقديم عقد نكاح رسمي مصدق من المحكمة المختصة على ألا يكون قد مضى على تاريخه أكثر من سنتين ميلادية.
التاريخ المعتمد لاحتساب عقد النكاح هو التاريخ الميلادي.
 يتم احتساب مدة عقد النكاح من تاريخ تقديم الطلب.

شروط منح قرض الزواج لمن تجاوزت أعمارهم 60 سنة

الفئة العمرية أكبر من 60 سنة واقل من 65 سنة، يكون الحد الأعلى للتمويل 30 ألف ريال. 
أما في حال كان عمر المستفيد أكبر من 65 سنة وأقل من 70 سنة، يكون الحد الأعلى للتمويل 18 ألف ريال.

طلب الحصول على قرض الزواج

-يمكن التقدم بطلب للحصول على قرض الزواج من خلال الخطوات التالية:
-الدخول إلى موقع بنك التنمية الاجتماعية (من هنا)
-انقر فوق علامة التبويب تمويل الزواج. 
-تسجيل رقم هوية مقدم الطلب وتاريخ ميلاده على الموقع. 
-التحقق من صحة رقم الهوية وتاريخ الميلاد من خلال بيانات المواطن في مركز المعلومات الوطني. 
- يتم الحصول على بيانات المواطن من الوكالات الحكومية ذات الصلة. 
-املأ جميع معلومات طلب القرض. -
تحديد قيمة مبلغ القرض المطلوب وهو 60.000 ريال سعودي. 
-انقر فوق “موافق”. -انقر فوق أيقونة حفظ.

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