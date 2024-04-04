عاجل.. ماذا تعني"الدفعات المرتجعة" في حساب المواطن؟

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تفاعل حساب خدمة المستفيدين مع استفسار من قبل مواطن يسأل عن معنى عبارة ظهرت له في رد من البرنامج.



المبالغ المرتجعة في حساب المواطن:



ماذا تعني حالة الطلب "مكتمل كليا" في حساب المواطن؟



غير مؤهل في حساب المواطن:



وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا للبرنامج يقول فيه :" السلام عليكم ما معنى هذي الرسالة".وجاء الرد من خدمة المستفيدين بالقول :" وعليكم السلام.. المبالغ المرتجعة هي الأثر الرجعي الذي يتم فيه تعويض المستفيدين المستحقين لذلك ، نسعد بخدمتك".كما تفاعل حساب خدمة المستفيدين مع استفسار من قبل أحد المواطنين، يستوضح عن معنى عبارة "حالة الطلب مكتمل كليا بدون الحاجة للمرفقات".وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :" مكتمل كلياً إيش معناها مؤهل ولا لأ".وجاء الرد من خدمة المستفيدين بالقول :" حياك الله ، حالة الطلب "مكتمل كلياً بدون الحاجة للمرفقات " تعني أن طلبك مكتمل ولا يتطلب منك إرفاق مستندات ، وبإمكانك معرفة نتيجة أهليتك عن طريق حسابك (دراسة الأهلية)، نسعد بخدمتك".أيضا تلقى حساب خدمة المستفيدين استفسارا من أحد الأشخاص، عن كيفية التعامل مع البرنامج، حيث يأتيه الدعم الشهري مرة مؤهل وأخرى يظهر فيها غير مؤهل.وكان أحد المواطنين قد وجه استفسارا يقول فيه :"نزل لي شهر مؤهل وهذا الشهر غير مؤهل رغم أن معلوماتي صحيحة".وجاء الرد من خدمة المستفيدين على استفساره : "في حال كانت حالة الأهلية "غير مؤهل" يلزمك التوجه لحسابك وتقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية من خلال (دراسة الأهلية،تقديم اعتراض) وذلك بعد تحديث بياناتك طبقاً لسبب عدم الأهلية في مدة أقصاها 90 يوما من تاريخ صدور نتيجة الأهلية.. نسعد بخدمتك".