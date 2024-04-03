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عقب إيداع الدفعة 77.. حساب المواطن يدعو إلى هذا الإجراء ضد البنك

حساب المواطن - ريال - الراتب
حساب المواطن
أ أ
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دعا حساب المواطن، المستفيدين الذين يتم الحجز على قيمة استحقاقهم من قبل البنوك إلى اتخاذ تحرك ضدها.
وقال ردًا على استفسار حول ما إذا كان يحق للبنك الاستقطاع من دعم حساب المواطن عبر حسابه في منصة "إكس": "لا يحق للبنك سحب المبالغ المستحقة من حساب المواطن، ويمكنك التوجه إلى البنك لتقديم الشكوى".اضافة اعلان
وأضاف: "وفي حال عدم حل المشكلة بإمكانك تصعيد الشكوى للبنك المركزي السعودي من خلال الرقم 8001256666 أو الرابط التالي (من هنا)".



الدفعة 77 من حساب المواطن

وفي وقت مبكر اليوم الأربعاء، بدأ إيداع الدعم المخصص لشهر إبريل "شاملاً الدعم الإضافي" للمستفيدين المكتملة طلباتهم في برنامج حساب المواطن⁩ وسيستمر حتى نهاية اليوم الأربعاء بإذن الله، ويمكنك معرفة مبلغ استحقاقك عبر تطبيق البرنامج.
وتُصرف دفعات "حساب المواطن" في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي. وفي حال صادف هذا اليوم عطلة نهاية الأسبوع، يتم صرف الدعم قبلها بيوم أو بعدها بيوم، لكن بسبب تزامن موعد الإيداع الشهري مع عيد الفطر المبارك تم التبكير بالصرف اليوم الأربعاء 3 من إبريل 2024.


تفاصيل الدفعة 77 من حساب المواطن

وأعلن حساب المواطن، إيداع 3.4 مليار ريال في حسابات المؤهلين للدورة الـ 77، البالغ عددهم 10.7 مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم لشهر إبريل.
تفاصيل الدفعة 77 من حساب المواطن
- 3.4 مليار ريال مبالغ دعم المستفيدين.
- 10.7 مليون مستفيد وتابع.
- 74 % من المستفيدين تحصلوا على الدعم.

المستهدفون من حساب المواطن

1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.

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