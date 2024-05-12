عاجل.. "مكتوب مؤهل والحساب صفر".. حساب المواطن يرد

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رد حساب خدمة المستفيدين التابع لبرنامج حساب المواطن، على سؤال مواطن يقول :" لم ينزل لنا حساب المواطن.. مكتوب مؤهل لكن الحساب صفر".



إجمالي دخل التابعين والمستفيدين:



قيمة الدعم المستحق للمستفيد



ما مقدار الحد المانع الذي تم إقراره للجميع؟



هل يوجد اختلاف في مقدار الحد المانع بين رب الأسرة والفرد المستقل؟



تعديل الحد المانع

