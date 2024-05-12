عاجل.. "مكتوب مؤهل والحساب صفر".. حساب المواطن يرد

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رد حساب خدمة
المستفيدين التابع لبرنامج حساب المواطن، على سؤال مواطن يقول :" لم ينزل لنا
حساب المواطن.. مكتوب مؤهل لكن الحساب صفر".
إجمالي دخل التابعين
والمستفيدين:ورد الحساب
موضحاً بأن :" حالة الدفعة (لا يوجد) تعني بأن إجمالي دخل المستفيد والتابعين
(في حال وجود تابعين) تجاوز الحد المانع للدعم، حيث تختلف قيمة الدعم من أسرة إلى
أخرى بناء على تركيبتها ومجموع دخلها، وبإمكانك استخدام الحاسبة التقديرية عبر
الرابط..اضغط هنا
قيمة الدعم المستحق للمستفيدأوضح حساب المواطن أن قيمة الاستحقاق تختلف من مستفيد إلى آخر، تبعًا لاختلاف تركيبة الأسرة وإجمالي دخلها.
وقال حساب المواطن على حسابه بمنصة "إكس": "يختلف الاستحقاق وفقاً لتركيبة الأسرة وإجمالي دخلها، وبإمكانك استخدام الحاسبة التقديرية عبر الرابط (من هنا).
جاء ذلك ردًا على سؤال أحد المستفيدين يقول فيه: "لو راتب الشخص المسجل بالتأمينات 17 ألفًا، وعنده زوجة و6 أطفال.. كم إجمالي الدعم المستحق له؟".
ما مقدار الحد المانع الذي تم إقراره للجميع؟يعد الحد المانع من حساب المواطن، هو الحد الذي إذا تجاوزه إجمالي دخل الأسرة تصبح الأسرة غير مستحقة للدعم، وفقًا للبرنامج.
يختلف الحد المانع ما بين الأسر بناءً على تركيبة الأسرة وإجمالي دخلها بما لا يتجاوز مبلغ 20 ألف ريال.
هل يوجد اختلاف في مقدار الحد المانع بين رب الأسرة والفرد المستقل؟يختلف الحد المانع ما بين الفرد المستقل والأسر بناءً على عدد أفراد الأسرة وأعمارهم وإجمالي دخلها بما لا يتجاوز مبلغ 20 ألف ريال.
تعديل الحد المانع
وأقر حساب المواطن في أكتوبر الماضي تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بأن لا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك.
وأتاح البرنامج، معرفة قيمة الاستحقاق والحد المانع من الحصول على الدعم بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية.