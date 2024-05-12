سارع بالتقديم.. وظائف شاغرة في وزارة الطاقة للخريجين من حملة البكالوريوس

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أعلنت وزارة الطاقة، عن توفر وظيفة إدارية بمسمى "سكرتير تنفيذي" لا تشترط خبرة سابقة لحملة البكالوريوس فأعلى على النحو التالي:





المتطلبات



التخصصات المناسبة



المهام الوظيفية



طريقة التقديم

