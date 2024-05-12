سارع بالتقديم.. وظائف شاغرة في وزارة الطاقة للخريجين من حملة البكالوريوس

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أعلنت
وزارة الطاقة، عن توفر وظيفة إدارية بمسمى "سكرتير تنفيذي" لا تشترط خبرة
سابقة لحملة البكالوريوس فأعلى على النحو التالي:
المتطلبات1 -
إجادة استخدام الحاسب الآلي.
2 - أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
3 - لا يشترط خبرة سابقة و"يفضل خبرة سنتين".
4 - حاصل على درجة البكالوريوس فأعلى في تخصص مناسب.
التخصصات
المناسبة-
السكرتارية
- إدارة المكاتب
- إدارة الأعمال
- الإدارة العامة
- الإدارة المكتبية
- السكرتارية التنفيذية.
المهام
الوظيفية-
جدولة الاجتماعات.
- يضمن إعداد وصياغة محاضر الاجتماعات وتسجيل الحضور.
- تجهيز/ إعادة توجيه المكالمات وإدارة المكالمات الجماعية.
- يشرف على أنشطة تقدم الدعم الفني والإداري للمدير المباشر من خلال تنسيق الاجتماعات وتقديم جميع الأعمال المتعلقة بالسكرتارية والأعمال المكتبية.
- يشرف على تقديم الدعم الإداري للمسؤول المباشر من خلال استكمال المهام الرئيسية مثل:
- يضمن إبلاغ جميع الحاضرين بأجندة الاجتماعات وجداولها الزمنية، والتأكد من مواءمتها لجدول أعمال الحضور.
- يسهم في التنسيق مع أصحاب المصلحة المعنيين لإعداد الملفات والمعلومات التي يحتاجها المسؤول المباشر قبل الاجتماعات الرئيسة.
- يسهم في إعداد الطلبات والوثائق الواردة للمسؤول المباشر وفقًا للأولوية.
- يضمن توافر اللوازم المكتبية في مكتب المسؤول المباشر.
- يشرف على إدارة البريد/ المراسلات الواردة والصادرة المتعلقة بالمسؤول المباشر.
- يسهم في التنسيق لمهام إدارة المرافق (مثل التنظيف) والمهام ذات الصلة بالمكتب.
- يشرف على جميع المهام المتعلقة بخدمات الضيافة بالمكتب.
- يلتزم بالسياسات وسلوكيات العمل بالوزارة والإجراءات الخاصة بالوحدة التنظيمية.
- يقوم بأي مهام أخرى تكلف من قبل الرؤساء المباشرين.