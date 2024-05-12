الأحد، 04 ذو القعدة 1445 ، 12 مايو 2024

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"الزكاة والضريبة": هذه الخطوة إجبارية قبل الوصول للمنافذ البرية ابتداءً من 22 مايو

تفويض مخلص جمركي - الزكاة - الجمارك - موانئ
مخلص جمركي
أ أ
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ألزمت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، المخلصين والعاملين بمجال النقل، بالتقديم المسبق لبيان الترانزيت قبل الوصول للمنفذ البري، ليتم إنهاء الإجراءات الجمركية، وذلك ابتداءً من 22 مايو 2024م. اضافة اعلان


 تقديم بيان نقل بالعبور (ترانزيت)

توفِّر هذه الخدمة للمخلص الجمركي تقديم بيان النقل بالعبور (ترانزيت) من خلال منصة فسح. وتعتبر هذه الخدمة ضمن خدمات التخليص الجمركي.

خطوات التقديم

- الدخول إلى الخدمة عبر الموقع الإلكتروني (من هنا).
- تسجيل الدخول في منصة فسح.
- الدخول إلى الصفحة.
- تعبئة الحقول المطلوبة.
- إنشاء البيان.


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