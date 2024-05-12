"الزكاة والضريبة": هذه الخطوة إجبارية قبل الوصول للمنافذ البرية ابتداءً من 22 مايو

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ألزمت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، المخلصين والعاملين بمجال النقل، بالتقديم المسبق لبيان الترانزيت قبل الوصول للمنفذ البري، ليتم إنهاء الإجراءات الجمركية، وذلك ابتداءً من 22 مايو 2024م.
ابتداءً من 22 مايو 2024م.. يلزم #التقديم_المسبق لبيان الترانزيت قبل الوصول للمنفذ البري، ليتم إنهاء الإجراءات الجمركية. #زاتكا— هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_sa) May 9, 2024
تقديم بيان نقل بالعبور (ترانزيت)توفِّر هذه الخدمة للمخلص الجمركي تقديم بيان النقل بالعبور (ترانزيت) من خلال منصة فسح. وتعتبر هذه الخدمة ضمن خدمات التخليص الجمركي.
خطوات التقديم- الدخول إلى الخدمة عبر الموقع الإلكتروني (من هنا).
- تسجيل الدخول في منصة فسح.
- الدخول إلى الصفحة.
- تعبئة الحقول المطلوبة.
- إنشاء البيان.