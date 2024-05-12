"الزكاة والضريبة": هذه الخطوة إجبارية قبل الوصول للمنافذ البرية ابتداءً من 22 مايو

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ألزمت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، المخلصين والعاملين بمجال النقل، بالتقديم المسبق لبيان الترانزيت قبل الوصول للمنفذ البري، ليتم إنهاء الإجراءات الجمركية، وذلك ابتداءً من 22 مايو 2024م.



تقديم بيان نقل بالعبور (ترانزيت)



خطوات التقديم

