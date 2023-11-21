تنبيه عاجل.. هل تؤثر وثيقة العمل الحر على معاش الضمان الاجتماعي؟

أ أ

أفادت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بأن وثيقة العمل الحر لا تؤثر على أهلية الضمان الاجتماعي.

وقالت عبر حسابها في منصة "إكس" ردًا على استفسار بهذا الصدد: "يعتمد الضمان الاجتماعي المطور على عدم بلوغ الحد المانع لاستحقاق المعاش، وعليه فلا يؤثر حصول المستفيد على وثيقة العمل الحر عند دارسة نتيجة الأهلية". اضافة اعلان

واعتبارًا من دفعة نوفمبر، بدأ تطبيق قرار زيادة الحد الأدنى المحتسب لمعاش الضمان الاجتماعي بنسبة 20% للعائل، بحد أقصى يصل إلى 5 آلاف ريال للأسرة الواحدة.

ويصبح معاش الضمان الاجتماعي للعائل بعد الزيادة 1320 ريالاً بدلاً من 1100 ريال، وللتابع 660 ريالًا بدلًا من 550 ريالاً.

ويتم تطبيق الزيادة تلقائيًّا لجميع المستفيدين، دون الحاجة إلى قيام المستفيد بأي إجراء.



وعليكم السلام ،

أهلاً بك ،

يعتمد الضمان الاجتماعي المطور على عدم بلوغ الحد المانع لاستحقاق المعاش وعليه فلا يؤثر حصول المستفيد على وثيقة العمل الحر عند دارسة نتيجة الاهلية

، شاكرين لك . — العناية بالمستفيدين (@HRSD_Care) November 20, 2023

معاش الضمان الاجتماعي



شروط استحقاق الضمان الاجتماعي



معاش الضمان الاجتماعي، هو عبارة عن مبلغ مالي شهري يتم منحه للمستفيدين.ويهدف البرنامج الممول من أموال الزكاة لتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأشد حاجة من الفقراء المستحقين للزكاة.وتقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإيداع الراتب الشهري للمستحقين في الموعد المحدد لذلك.وفي الغالب يتم موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي للمستفيدين في بداية كل شهر ميلادي.-يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.-استثناء أبناء الأرملة أو المطلقة المتزوجة من غير سعودي.-الإقامة الدائمة في المملكة.-استكمال متطلبات وزارة الموارد البشرية لتوفير الخدمات الصحية والتعليمية.-الالتزام ببرامج التدريب والتوظيف لأفراد الأسرة القادرين.-أن يكون دخل المتقدم أقل من الحد الأدنى المقدر لدخل الفرد وهو 1100 ريال للأسر و550 ريالاً للفرد الواحد.-استيفاء جميع المتطلبات التي تتعلق بالخدمات الصحية والتعليمية.-عدم امتلاك المتقدم لأي ممتلكات أو أصول مالية باهظة الثمن.