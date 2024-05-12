عاجل.. صرف دفعات حساب المواطن بأثر رجعي حتى 2020 حال الإفصاح عن السجلات التجارية.. توضيح من البرنامج

كشف حساب المواطن عن أسباب عدم صرف الدعم بأثر رجعي بعد توقفه لـ 4 سنوات لعدم استيفاء بيانات التسجيل اللازمة.
وقال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس": "في حال تم تجاوز مدة تقديم الاعتراض "90 يومًا" وتم إعادة تقديم الطلب لن يكون هناك أثر رجعي للدفعات السابقة".
جاء ذلك ردًا على استفسار لأحد المتابعين يقول:"تم إيقاف الصرف من سنة ٢٠٢٠ م، وبعد معاينة أسباب توقف الصرف اتضح أنه بسبب (وجود سجلات تجارية لم يتم الإفصاح عنها).
ويضيف أنه في شهر ٤ من سنة ٢٠٢٤ تم معالجة الطلب وإكمال الإفصاح وتغيرت الحالة إلى (مؤهل)، ويتساءل: لماذا تم صرف دفعة شهر مايو ٢٠٢٤ فقط دون صرف الدفعات السابقة؟
حياك الله، في حال تم تجاوز مدة تقديم الاعتراض "90 يوم" وتم اعادة تقديم الطلب لن يكون هناك اثر رجعي للدفعات السابقة، نسعد بخدمتك— خدمة المستفيدين (@Citizen_care) May 11, 2024
أهلية حساب المواطن ويتم الإعلان عن صدور نتائج أهلية حساب المواطن شهريًا من خلال الحساب الرسمي للبرنامج. ويمكن معرفة نتيجة الأهلية عن طريق حسابك (دراسة الأهلية).
أما فيما يتعلق بمعرفة أسباب عدم الأهلية، فأشار البرنامج إلى أن ذلك يتم عن طريق حسابك في البوابة الإلكترونية (دراسة الأهلية).
ويلزم تقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية، وذلك بعد تحديث بياناتك طبقًا لسبب عدم الأهلية في مدة أقصاها 90 يومًا من تاريخ صدور نتيجة الأهلية".
كيف تتقدم باعتراض على نتيجة الأهلية؟فيما يلي خطوات الاعتراض على عدم الأهلية:
-الدخول على حسابك في البوابة الإلكترونية أو التطبيق.
-الدخول على دراسة الأهلية.
-الضغط على تقديم اعتراض.
-طريقة تقديم اعتراض للمستفيد الرئيس عن طريق البوابة الإلكترونية أو عن طريق التطبيق.
طريقة تقديم اعتراض للتابعين عن طريق البوابة الإلكترونية أو عن طريق التطبيق.
المستهدفون من حساب المواطن1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.