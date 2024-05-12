عاجل.. صرف دفعات حساب المواطن بأثر رجعي حتى 2020 حال الإفصاح عن السجلات التجارية.. توضيح من البرنامج

أ أ

كشف حساب المواطن عن أسباب عدم صرف الدعم بأثر رجعي بعد توقفه لـ 4 سنوات لعدم استيفاء بيانات التسجيل اللازمة.

وقال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس": "في حال تم تجاوز مدة تقديم الاعتراض "90 يومًا" وتم إعادة تقديم الطلب لن يكون هناك أثر رجعي للدفعات السابقة".

جاء ذلك ردًا على استفسار لأحد المتابعين يقول:"تم إيقاف الصرف من سنة ٢٠٢٠ م، وبعد معاينة أسباب توقف الصرف اتضح أنه بسبب (وجود سجلات تجارية لم يتم الإفصاح عنها).

ويضيف أنه في شهر ٤ من سنة ٢٠٢٤ تم معالجة الطلب وإكمال الإفصاح وتغيرت الحالة إلى (مؤهل)، ويتساءل: لماذا تم صرف دفعة شهر مايو ٢٠٢٤ فقط دون صرف الدفعات السابقة؟



حياك الله، في حال تم تجاوز مدة تقديم الاعتراض "90 يوم" وتم اعادة تقديم الطلب لن يكون هناك اثر رجعي للدفعات السابقة، نسعد بخدمتك — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) May 11, 2024

أهلية حساب المواطن



كيف تتقدم باعتراض على نتيجة الأهلية؟



المستهدفون من حساب المواطن

