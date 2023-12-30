السبت، 17 جمادى الثانية 1445 ، 30 ديسمبر 2023

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عاجل.. خطوات استخراج شهادة دراسية بدل فاقد عبر بوابة نتائجي 1445

وزارة التعليم
وزارة التعليم
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عندما تفقد شهادتك الدراسية تشعر بانزعاج شديد خاصة لمدى أهميتها عند التقديم لوظيفة أو غير ذلك من الأسباب، لكن لا تنزعج كثيرا فهناك خطوات بسيطة يمكنك اتباعها لتجاوز الأمر.اضافة اعلان

خطوات استخراج شهادة دراسية بدل فاقد عبر بوابة نتائجي 1445


ويمكن عن طريق بوابة "نتائجي" استخراج بدل فاقد لشهادة المرحلة المتوسطة وذلك عن طريق التسجيل واتباع عدد من الخطوات.

كيف يمكنني استخراج شهادة بدل فاقد للمرحلة المتوسطة


وفرت بوابة نتائجي الإلكترونية استخراج شهادة بدل فاقد وإجراء العديد من المعاملات المتعلقة بالشهادة، من خلال اتباع الخطوات التالية:

1- قم بتسجل الدخول إلى بوابة نتائجي من هنا.

2- قم بالضغط على خيار طلب الشهادة.

3- قم بإدخال كافة البيانات المطلوبة.

4- قم بتحديد سبب فقد الشهادة مع توضيح سبب الحاجة إليها.

5- سوف تصلك رسالة تفيد بنجاح تقديم الطلب.

طريقة التسجيل في بوابة نتائجي


يمكن لكل طالب الاستفادة من خدمات بوابة نتائجي، حيث يمكن التسجيل عن طريق اتباع الخطوات التالية:

1- الدخول على بوابة نتائجي من هنا.

2- قم بالضغط على مستخدم جديد، قم بإدخال كافة البيانات المطلوبة لإتمام عملية التسجيل.

3- ثم الموافقة على الشروط والأحكام.

4- سوف تصلك رسالة تأكيد على رقم الهاتف تشتمل على رمز التأكيد.

5- قم بكتابة رمز التأكيد.

6- يمكنك الاطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بالشهادة.

تقدم بوابة نتائجي مجموعة من الخدمات الإلكترونية، تختص بتقديم خدمات استخراج شهادات التعليم العام في المملكة، حيث تساعد في استخراج الشهادات بطريقة إلكترونية بسيطة دون الحاجة للذهاب إلى المدرسة.

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