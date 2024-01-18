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عاجل.. حساب المواطن يوضح كيفية تغيير البيانات من موظف إلى متقاعد

حساب المواطن - ريال
حساب المواطن
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أوضح حساب المواطن أنه يمكن تغيير بيانات المستفيد في البرنامج من موظف حكومي أو خاص إلى متقاعد من دون أن يؤثر ذلك على الدعم المستحق.اضافة اعلان

تغيير البيانات من موظف إلى متقاعد

وقال البرنامج عبر حساب خدمة المستفيدين في منصة "إكس": " في حال طرأ أي تغيير على البيانات لديك، يجب عليك:
1 - التوجه للبوابة الإلكترونية من خلال حسابك (ملف المستفيد، بيانات عامة).
2 - تعديل الحالة الوظيفية إلى "متقاعد من قطاع حكومي/ خاص".
3 - اختيار نوع الدخل "راتب تقاعدي".
4 - ومصدر الدخل "حسب جهة المصدر".
5 - الضغط على أيقونة حفظ.
جاء ذلك ردًا على سؤال من أحد المستفيدين يقول فيه "كيف اعدل بياناتي من موظف حكومي الى متقاعد؟ ومتى يتم تعديل البيانات؟".

كم مبلغ حساب المواطن لكل فرد

وحددت وزارة الموارد المبلغ المتعلق بدعم حساب المواطن بالنسبة للأفراد المستفيدين.
ويجب عليك أن تعلم أن هذا المبلغ يختلف إن كان الشخص رب أسرة أو مستقلاً أو حتى من التابعين، وإليكم المبلغ وهو كالآتي:
1 - بالنسبة للشخص الذي يعول الأسرة مقدار الدعم 720 ريالًا.
2 - أما عن التابع الذي عمره يزيد عن 18 عاما فإن مقدار الدعم بالنسبة إليه 360 ريالًا.
3 - التابع الأقل من 18 عامًا قيمة الدعم 215 ريالًا.

حاسبة دعم حساب المواطن

بإمكان الأشخاص أن يستخدموا حاسبة الدعم حساب المواطن التي وفرتها وزارة الموارد، إذ أنها تعد إحدى الخدمات التي بإمكانهم الآن استخدامها بسهولة وبشكل إلكتروني دون أن يكونوا بحاجة لحسابات كثيرة، والذهاب للمؤسسات الحكومية للتعرف على قيمة الدعم، وإليكم طريقة استخدام الحاسبة بالشكل الصحيح وهي كالآتي:
1 - يجب الدخول لحاسبة حساب المواطن (من هنا).
2- بعد ذلك اختار إن كنت مستفيدًا مستقلًا أو حتى رب الأسرة.
3- عليك أن تختار عدد التابعين الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو حتى أكثر من ذلك.
4- يجب أن تقوم باختيار أعداد التابعين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا.
5- اضغط على خانة الحساب.
6- اطّلع بعد ذلك على المبلغ الذي يخص الدعم التقديري.

متى يُصرف حساب المواطن كل شهر؟



وزارة الموارد وضعت يومًا بشكل ثابت وشهري يصرف فيه حساب المواطن وهو العاشر بالشهر، يأتي أحيانًا هذا الموعد مصادف لأي عطلة أسبوعية إن كانت الجمعة، وبالتالي يحدث هنا تقديم صرف الدعم.
وفي بعض الأوقات يكون موعد الصرف السبت وبالتالي يتأخر الصرف حتى يوم الأحد، وبالنسبة لهذا الشهر الحالي فإن موعد الصرف يكون 10 يناير 2024 الذي يوافق 28 جمادى الآخر 1445.

قيمة استحقاق حساب المواطن

يمكن من خلال الحاسبة التقديرية لبرنامج حساب المواطن، التعرف على قيمة الاستحقاق الشهري من الدعم، وكذا الحد المانع.
وفيما يلي خطوات معرفة قيمة الاستحقاق التقريبي من خلال استخدام حاسبة الدعم:
- ادخل إلى الموقع الرسمي لـحساب المواطن (من هنا).
- اضغط على الحاسبة التقديرية.
- اضغط على أيقونة "الحسب".
- حدد حالتك في الخيارات.

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