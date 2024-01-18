عاجل.. حساب المواطن يوضح كيفية تغيير البيانات من موظف إلى متقاعد

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أوضح حساب المواطن أنه يمكن تغيير بيانات المستفيد في البرنامج من موظف حكومي أو خاص إلى متقاعد من دون أن يؤثر ذلك على الدعم المستحق. اضافة اعلان





تغيير البيانات من موظف إلى متقاعد



وعليكم السلام ، في حال طرأ أي تغيير على البيانات لديك يجب عليك التوجه للبوابة الإلكترونية من خلال حسابك (ملف المستفيد ، بيانات عامة) وتعديل الحالة الوظيفية إلى "متقاعد من قطاع حكومي/ خاص" واختيار نوع الدخل "راتب تقاعدي" و مصدر الدخل "حسب جهة المصدر" والضغط على ايقونة حفظ — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) January 16, 2024

كم مبلغ حساب المواطن لكل فرد



حاسبة دعم حساب المواطن



متى يُصرف حساب المواطن كل شهر؟

وقال البرنامج عبر حساب خدمة المستفيدين في منصة "إكس": " في حال طرأ أي تغيير على البيانات لديك، يجب عليك:1 - التوجه للبوابة الإلكترونية من خلال حسابك (ملف المستفيد، بيانات عامة).2 - تعديل الحالة الوظيفية إلى "متقاعد من قطاع حكومي/ خاص".3 - اختيار نوع الدخل "راتب تقاعدي".4 - ومصدر الدخل "حسب جهة المصدر".5 - الضغط على أيقونة حفظ.جاء ذلك ردًا على سؤال من أحد المستفيدين يقول فيه "كيف اعدل بياناتي من موظف حكومي الى متقاعد؟ ومتى يتم تعديل البيانات؟".وحددت وزارة الموارد المبلغ المتعلق بدعم حساب المواطن بالنسبة للأفراد المستفيدين.ويجب عليك أن تعلم أن هذا المبلغ يختلف إن كان الشخص رب أسرة أو مستقلاً أو حتى من التابعين، وإليكم المبلغ وهو كالآتي:1 - بالنسبة للشخص الذي يعول الأسرة مقدار الدعم 720 ريالًا.2 - أما عن التابع الذي عمره يزيد عن 18 عاما فإن مقدار الدعم بالنسبة إليه 360 ريالًا.3 - التابع الأقل من 18 عامًا قيمة الدعم 215 ريالًا.بإمكان الأشخاص أن يستخدموا حاسبة الدعم حساب المواطن التي وفرتها وزارة الموارد، إذ أنها تعد إحدى الخدمات التي بإمكانهم الآن استخدامها بسهولة وبشكل إلكتروني دون أن يكونوا بحاجة لحسابات كثيرة، والذهاب للمؤسسات الحكومية للتعرف على قيمة الدعم، وإليكم طريقة استخدام الحاسبة بالشكل الصحيح وهي كالآتي:1 - يجب الدخول لحاسبة حساب المواطن ( من هنا ).2- بعد ذلك اختار إن كنت مستفيدًا مستقلًا أو حتى رب الأسرة.3- عليك أن تختار عدد التابعين الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو حتى أكثر من ذلك.4- يجب أن تقوم باختيار أعداد التابعين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا.5- اضغط على خانة الحساب.6- اطّلع بعد ذلك على المبلغ الذي يخص الدعم التقديري.







قيمة استحقاق حساب المواطن

