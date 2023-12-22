عاجل.. حساب المواطن يوضح خطوات تسجيل الأرملة مع أبنائها والمستندات المطلوبة

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كشف حساب المواطن عن خطوات تسجيل الأرملة مع أولادها، والمستندات المطلوبة للحصول على الدعم من البرنامج.

وقال حساب المواطن عبر صفحة خدمة المستفيدين في منصة "إكس": "بإمكان الأرملة التسجيل وإضافة التابعين وإرفاق المستندات المطلوبة: اضافة اعلان

- صك حصر الورثة.

- شهادة ميلاد التابعين.

- بطاقة العائلة.

وفي حال عدم وجود تابعين يلزم إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب، وبإمكانك معرفة المستندات المطلوبة منك من خلال الدخول الى حسابك (المرفقات).

جاء ذلك ردًا على استفسار من أحد المستفيدين يقول فيه: " الأرملة مع أبناء ماذا تُرفق في حساب المواطن؟".



بإمكان الأرمله التسجيل وإضافة التابعين وإرفاق المستندات المطلوبة(صك حصرالورثة أوشهادة ميلاد التابعين أوبطاقة العائلة)وفي حال عدم وجود تابعين يلزم إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب وبإمكانك معرفة المستندات المطلوبة منك من خلال الدخول الى حسابك (المرفقات) — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) December 21, 2023

التسجيل الجديد في حساب المواطن



ما شروط التسجيل في حساب المواطن؟



خطوات التسجيل في حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن



مصير حساب المواطن



حساب المواطن



أتاح حساب المواطن، التسجيل الجديد في برنامج الدعم وفق الاشتراطات والضوابط المحددة.وقالت "خدمة المستفيدين" في حسابها عبر موقع "تويتر": "التسجيل متاح، علمًا بأنه يتم دراسة ضوابط دعم البرنامج بشكل دوري وسيتم الإعلان عن الدراسة فور الانتهاء منها".- الهوية الوطنية وكارت العائلة.- معلومات عن العمل والراتب.- معلومات عن الدخل الإضافي في إعانات الدولة.- الإفصاح عن دخل الزوجة إن وجد.- بطاقة أحوال لكل من العاطل عن العمل والموظف الحكومي وموظف القطاع الخاص.- رقم الحساب البنكي "الآيبان"، على أن يكون الحساب نشطًا.– أن يكون راتب المواطن أقل من عشرين ألف ريال.فيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:الدخول على موقع حساب المواطن من هنا.يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدحال البيانات التالية:-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.تسجيل الدخول للموقع:سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.-تغيير كلمة المروريقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.-إدخال البياناتيقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية:بيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارة المرفقات.-رفع الوثائق المطلوبةستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".-التأكد ومراجعة البياناتبعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.1 – الأسر السعودية.2 – المواطن غير المتزوج.3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.8 – زوجة المواطن السعودي.وعقب إيداع دفعة ديسمبر، تساءل المستفيدون حول مصير حساب المواطن، وهو ما أجاب عليه البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس": تنفيذًا للتوجيه الكريم سيستمر العمل ببرنامج حساب المواطن حتى دفعة شهر ديسمبر".وأشار إلى أن "هناك مراجعة دورية لدراسة ضوابط الدعم وسيتم الإعلان عن أي تحديثات من خلال قنواتنا الرسمية للبرنامج".حساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.