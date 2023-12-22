الجمعة، 09 جمادى الثانية 1445 ، 22 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. حساب المواطن يوضح خطوات تسجيل الأرملة مع أبنائها والمستندات المطلوبة

حساب المواطن - التسجيل
حساب المواطن
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

كشف حساب المواطن عن خطوات تسجيل الأرملة مع أولادها، والمستندات المطلوبة للحصول على الدعم من البرنامج.
وقال حساب المواطن عبر صفحة خدمة المستفيدين في منصة "إكس": "بإمكان الأرملة التسجيل وإضافة التابعين وإرفاق المستندات المطلوبة:اضافة اعلان
- صك حصر الورثة.
- شهادة ميلاد التابعين.
- بطاقة العائلة.
وفي حال عدم وجود تابعين يلزم إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب، وبإمكانك معرفة المستندات المطلوبة منك من خلال الدخول الى حسابك (المرفقات).
جاء ذلك ردًا على استفسار من أحد المستفيدين يقول فيه: " الأرملة مع أبناء ماذا تُرفق في حساب المواطن؟".


التسجيل الجديد في حساب المواطن

أتاح حساب المواطن، التسجيل الجديد في برنامج الدعم وفق الاشتراطات والضوابط المحددة.
وقالت "خدمة المستفيدين" في حسابها عبر موقع "تويتر": "التسجيل متاح، علمًا بأنه يتم دراسة ضوابط دعم البرنامج بشكل دوري وسيتم الإعلان عن الدراسة فور الانتهاء منها".

ما شروط التسجيل في حساب المواطن؟

- الهوية الوطنية وكارت العائلة.
- معلومات عن العمل والراتب.
- معلومات عن الدخل الإضافي في إعانات الدولة.
- الإفصاح عن دخل الزوجة إن وجد.
- بطاقة أحوال لكل من العاطل عن العمل والموظف الحكومي وموظف القطاع الخاص.
- رقم الحساب البنكي "الآيبان"، على أن يكون الحساب نشطًا.
– أن يكون راتب المواطن أقل من عشرين ألف ريال.

خطوات التسجيل في حساب المواطن

فيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:
الدخول على موقع حساب المواطن من هنا.
يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدحال البيانات التالية:
-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.
تسجيل الدخول للموقع:
سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.
-تغيير كلمة المرور
يقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.
-إدخال البيانات
يقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية:
بيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارة المرفقات.
-رفع الوثائق المطلوبة
ستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".
-التأكد ومراجعة البيانات
بعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.
اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.


المستهدفون من حساب المواطن

1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.

مصير حساب المواطن

وعقب إيداع دفعة ديسمبر، تساءل المستفيدون حول مصير حساب المواطن، وهو ما أجاب عليه البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس": تنفيذًا للتوجيه الكريم سيستمر العمل ببرنامج حساب المواطن حتى دفعة شهر ديسمبر".
وأشار إلى أن "هناك مراجعة دورية لدراسة ضوابط الدعم وسيتم الإعلان عن أي تحديثات من خلال قنواتنا الرسمية للبرنامج".

حساب المواطن

حساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

اقرأ أيضا

جامعة الإمام تعلن عن وظائف شاغرة في عدة تخصصات.. رابط التقديم

توجيه مهم من حساب المواطن للمطلقة في حال استلام الزوج للدعم الشهري

35 وظيفة شاغرة لحملة الثانوية فأعلى في 5 مدن

عاجل.. بهذه الطريقة يتم إعفاء المتوفي من الرهن

عاجل.. طريقة التسجيل في منصة إحكام لتملك العقارات بالشروط الجديدة 1445

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

حساب المواطن 4:42 ص الأحد، 17 ديسمبر 2023

عاجل.. حساب المواطن يوضح الشروط الواجب توفرها في صك الملكية

موظف بنك - السعودية -- حساب المواطن 5:09 ص الأربعاء، 13 ديسمبر 2023

عاجل.. حساب المواطن: بهذه الطريقة تستفيد الطالبة الجامعية من الدعم

ريالات سعودية 4:54 ص الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023

عاجل.. حساب المواطن يجيب على السؤال الأكثر تفاعلاً للمستبعدين من دفعة ديسمبر

حساب المواطن 6:21 ص الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023

عاجل.. الاشتراك في التأمينات الاجتماعية يؤثر على حساب المواطن في هذه الحالة

اقرأ أيضا

GB3cQUUXQAA4a5u
3:05 م الخميس، 21 ديسمبر 2023

رابط التقديم.. إسناد التابعة لـ"الصناعة" تُعلن عن برنامج تمهير لهؤلاء الخريجين

الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني
12:48 م الخميس، 21 ديسمبر 2023

للثانوية فأعلى.. وظائف شاغرة بالشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني

المؤسسة العامة للتأمينات الاحتماعية
12:43 م الخميس، 21 ديسمبر 2023

بطاقة المتقاعد.. للموظف أم المتقاعد فقط؟

الهيئة الملكية بالجبيل
11:05 ص الخميس، 21 ديسمبر 2023

عاجل.. براتب 10 آلاف ريال.. وظائف لحاملي الثانوية في الهيئة الملكية بالجبيل

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

الزعاق
11:47 ص الجمعة، 22 ديسمبر 2023

الزعاق: اليوم الجمعة أقصر نهار وأطول ليلة في السنة على الإطلاق

حساب المواطن - التسجيل
11:21 ص الجمعة، 22 ديسمبر 2023

عاجل.. حساب المواطن يوضح خطوات تسجيل الأرملة مع أبنائها والمستندات المطلوبة

جامعة الملك سعود
10:30 ص الجمعة، 22 ديسمبر 2023

"الملك سعود" تتصدر التصنيف العربي للجامعات 2023

قنصلية المملكة في سيدني
10:04 ص الجمعة، 22 ديسمبر 2023

تنبيه عاجل من قنصلية المملكة في أستراليا ودعوة للاتصال في حالات الطوارئ

أمطار المملكة
9:29 ص الجمعة، 22 ديسمبر 2023

عاجل.. سيول ورياح متربة على مكة والمدينة وهذه المناطق

أمطار المملكة
3:00 ص الجمعة، 22 ديسمبر 2023

عاجل.. تنبيه من الأرصاد لأهالي مكة المكرمة: أمطار وسيول وصواعق تستمر لساعات